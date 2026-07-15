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ना सर्विस का खर्च, ना मेंटेनेंस की टेंशन! 2.5 साल तक फ्री चलेगा ये हाईटेक वॉटर प्यूरिफायर

यह नया मॉडल लिवप्योर की अपनी ClearDrop टेक्नोलॉजी पर काम करता है और 2.5 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के चलता है जिससे बार-बार सर्विसिंग और फिल्टर बदलने की जरूरत कम हो जाती है.

By: Anshika thakur | Published: July 15, 2026 9:53:13 PM IST

Livpure Allura Premia Ultra
Livpure Allura Premia Ultra


Livpure Allura Premia Ultra: लिवप्योर ने Allura Premia Ultra नाम का एक नया वॉटर प्यूरीफायर लॉन्च किया है. इसे न केवल आम अशुद्धियों को बल्कि माइक्रोप्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, PFAS और यूरेनियम जैसे नए हानिकारक पदार्थों को भी फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है.
 
यह नया मॉडल लिवप्योर की अपनी ClearDrop टेक्नोलॉजी पर काम करता है और 2.5 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के चलता है जिससे बार-बार सर्विसिंग और फिल्टर बदलने की जरूरत कम हो जाती है.
 

यह माइक्रोप्लास्टिक और फ़ॉरएवर केमिकल्स को टारगेट करता है

 
पानी साफ करने के आम तरीकों से न हट सकने वाले प्रदूषकों को लेकर बढ़ती चिंताओं के जवाब में लिवप्योर ऑलुरा प्रेमिया अल्ट्रा लॉन्च कर रहा है.
 
कंपनी का कहना है कि तलछट, घुले हुए ठोस पदार्थ, क्लोरीन, बैक्टीरिया और वायरस जैसी आम अशुद्धियों के अलावा यह प्यूरीफायर कीटनाशकों, माइक्रोप्लास्टिक, यूरेनियम और PFAS (जिन्हें आमतौर पर फ़ॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है) से निपटने के लिए बनाया गया है.
 
PFAS सिंथेटिक केमिकल्स का एक ग्रुप है जो बहुत धीरे-धीरे टूटते हैं और पर्यावरण व इंसानी सेहत, दोनों के लिए वैश्विक चिंता का विषय बन गए हैं.
 

ClearDrop टेक्नोलॉजी

 
Allura Premia Ultra की सबसे खास बात Livpure की ClearDrop टेक्नोलॉजी है. कंपनी के अनुसार NABL-मान्यता प्राप्त लैब में हुई टेस्टिंग से पता चला है कि यह टेक्नोलॉजी 98% तक माइक्रोप्लास्टिक को फ़िल्टर कर सकती है और यूरेनियम के लेवल को 97% से ज्यादा कम कर सकती है.
 
Livpure का यह भी दावा है कि यह टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड और PFAS के लेवल को लगभग जीरो तक ला सकती है। ये आंकड़े कंपनी द्वारा बताई गई लैब टेस्टिंग पर आधारित हैं.
 
Livpure के MD और CEO राकेश कौल ने कहा कि पीने के पानी में कई तरह की अशुद्धियां हो सकती हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देतीं. कौल ने कहा‌ आज पानी में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते. दिखाई देने वाली अशुद्धियों के अलावा पीने के पानी में घुले हुए सॉलिड, भारी धातुएं, पेस्टिसाइड और ‘फ़ॉरएवर केमिकल्स’ (PFAS) और माइक्रोप्लास्टिक जैसे नए तरह के प्रदूषक भी हो सकते हैं.
 

2.5 साल तक बिना मेंटेनेंस के काम करने की सुविधा

 
अपनी प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ-साथ लिवप्योर ‘Allura Premia Ultra’ की एक खास खूबी पर भी जोर दे रहा है. यह 2.5 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के काम कर सकता है. कंपनी का कहना है कि इस फीचर को लंबे समय तक बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस देने और रेगुलर मेंटेनेंस की झंझट को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है.
 
लिवप्योर ने ‘Allura Premia Ultra’ की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यह कन्फर्म किया है कि यह पूरे देश में रिटेल नेटवर्क और पार्टनर आउटलेट्स के जरिए उपलब्ध होगा.

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