कम दाम में बड़ा धमाका! ₹345 से शुरू Unlimited डेटा और कॉलिंग वाले प्लान्स की लिस्ट जारी

List of Cheapest 60 Days Plans: अगर आप कम बजट में लगभग दो महीने चलने वाला रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं, तो यह सूची आपके काम की है. इन प्लान की शुरुआती कीमत सिर्फ़ ₹345 है। यानी आप ₹6 प्रतिदिन से भी कम में अनलिमिटेड डेटा और मुफ़्त कॉल का आनंद ले सकते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 31, 2025 9:45:05 PM IST

List of Cheapest 60 Days Plans: अगर आप बार-बार रिचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं और कम खर्च में लगभग दो महीने तक अपने फोन को सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. जियो, एयरटेल और बीएसएनएल ने कम बजट में लंबी वैधता और अनलिमिटेड बेनिफिट्स देने वाले प्लान पेश किए है. इन प्लान्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹345 से शुरू होती है. यानी आप ₹6 प्रतिदिन से भी कम खर्च में अनलिमिटेड कॉलिंग, हाई-स्पीड डेटा और मुफ्त एसएमएस का आनंद ले सकते है.

BSNL का 347 का प्लान

बीएसएनएल का ₹347 वाला प्लान भी एक बेहतरीन विकल्प है. यह 56 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS देता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो किफायती डेटा और लंबे समय तक कॉलिंग चाहते है.

Jio का 579 का प्लान

रिलायंस जियो का यह ₹579 वाला प्रीपेड प्लान 1.5GB डेली डेटा के साथ आता है. इसकी वैधता 56 दिनों की है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते है. इसके अलावा यह प्लान JioTV, JioCinema और JioCloud जैसे ऐप्स का एक्सेस भी देता है. इसकी दैनिक लागत लगभग ₹10 है, लेकिन लाभों को देखते हुए, यह एक बेहतरीन सौदा है.

 BSNL का 345 का प्लान

बीएसएनएल का ₹345 वाला प्लान उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कम कीमत में लंबी वैधता चाहते है. यह प्लान उपयोगकर्ताओं को पूरे 60 दिनों की वैधता प्रदान करता है. इसमें अनलिमिटेड मुफ़्त कॉलिंग, प्रतिदिन 1GB डेटा और प्रतिदिन 100 SMS मिलते है. यानी इसकी दैनिक लागत सिर्फ़ ₹5.75 है, यानी आप दो महीने तक बिना किसी परेशानी के इंटरनेट और कॉलिंग का पूरा लाभ उठा सकते है.

 Airtel का 649 का प्लान

अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डेटा और एयरटेल का प्रीमियम नेटवर्क चाहिए, तो आप ₹649 वाला प्लान चुन सकते है. इस प्लान में 56 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड मुफ़्त कॉल, रोज़ाना 2GB डेटा और 100 मुफ़्त SMS मिलते है. दो महीने का यह प्लान कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल के बीच बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है.

Tags: AirtelBSNLJIOrecharge plans
