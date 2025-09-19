धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List
Home > टेक - ऑटो > धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List

धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List

मारुति सुजुकी के अलावा महिंद्रा, हुंडई, टाटा, टोयोटा, किआ, एमजी, होंडा, रेनो, स्कोडा और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती की है. वहीं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर लैंड रोवर, ऑडी और वोल्वो जैसी लग्जरी कार कंपनियों ने भी नई जीएसटी दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है.

By: Renu chouhan | Published: September 19, 2025 4:06:00 PM IST

धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List

मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने हाल ही में जीएसटी (GST) दरों में बदलाव का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया है. इसके तहत मारुति की कई पॉपुलर कारों के दाम घटा दिए गए हैं. कंपनी ने अपने मॉडल्स पर 1.10 लाख रुपये तक की कटौती की है. इसमें सबसे बड़ा फायदा डिज़ायर ग्राहकों को हुआ है, क्योंकि मारुति की यह सबसे ज्यादा बिकने वाली कार अब करीब 86 हजार रुपये सस्ती हो गई है.

Arena कारों की नई कीमतें
मारुति सुजुकी की Arena कारों में अब ग्राहकों को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है. नई लिस्ट के अनुसार –
* Alto K10 – ₹52,910 सस्ती
* S-Presso – ₹52,143 सस्ती
* WagonR – ₹63,911 सस्ती
* Celerio – ₹62,845 सस्ती
* Eeco – ₹67,929 सस्ती
* Swift – ₹80,966 सस्ती
* Dzire – ₹86,892 सस्ती
* Brezza – ₹48,207 सस्ती
* Ertiga – ₹46,224 सस्ती

Nexa कारों पर भी बड़ी कटौती
Nexa मॉडल्स खरीदने वालों को भी राहत मिली है. इनमें –
* Ignis – ₹69,240 सस्ती
* Baleno – ₹80,667 सस्ती
* Fronx – ₹1,10,384 सस्ती
* Jimny – ₹51,052 सस्ती
* Grand Vitara – ₹67,724 सस्ती
* XL6 – ₹51,155 सस्ती
* Invicto – ₹61,301 सस्ती

क्यों घटे दाम?
दरअसल, नई जीएसटी व्यवस्था (GST 2.0) में सभी ICE और हाइब्रिड कारें अब 18% और 40% स्लैब में आ गई हैं. छोटी कारों (हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी) पर केवल 18% जीएसटी लगेगा, जबकि बड़ी और लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा. इस बार कोई अतिरिक्त सेस (Cess) नहीं होगा.

पहले जीएसटी 1.0 में कारों पर 28% टैक्स के साथ 1% से 22% तक का सेस लगता था. जिसकी वजह से कुल टैक्स 29% से 50% तक पहुंच जाता था. यही कारण है कि अब कंपनियां ग्राहकों को कम कीमत पर गाड़ियां बेच पा रही हैं.

सिर्फ मारुति ही नहीं, बाकी कंपनियां भी हुईं सस्ती
मारुति सुजुकी के अलावा महिंद्रा, हुंडई, टाटा, टोयोटा, किआ, एमजी, होंडा, रेनो, स्कोडा और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती की है. वहीं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर लैंड रोवर, ऑडी और वोल्वो जैसी लग्जरी कार कंपनियों ने भी नई जीएसटी दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है.

Tags: cheapest Maruti cars 2025MarutiMaruti carsMaruti Suzuki
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List
धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List
धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List
धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List