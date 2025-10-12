99% लोग नहीं जानते ये लिंक्डइन ट्रिक, जानिए कैसे बने जॉब के कतार में सबसे आगे

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए LinkedIn एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. यहां आप अपनी स्किल्स और अनुभव के अनुसार दुनियाभर में घर बैठे नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि LinkedIn में एक छोटी सी ट्रिक से आप अपनी पसंदीदा नौकरी के लिए सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं और अपनी हायरिंग चांस बढ़ा सकते हैं? ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते.

सबसे पहले मिलेगी नई जॉब

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी नौकरी जिसके लिए जल्दी अप्लाई किया जाता है, उसमें हायर होने की संभावना दूसरों के मुकाबले ज्यादा होती है. LinkedIn पर भी यही नियम लागू है. यदि आप किसी नौकरी के लिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं, तो आपके चयन होने के चांस बढ़ जाते हैं. इस ट्रिक की मदद से आप जॉब पोस्टिंग के कुछ ही मिनटों बाद अपनी अप्लाई प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.

LinkedIn URL में बदलाव करके पाएं नई जॉब

LinkedIn पर जब आप कोई नौकरी सर्च करते हैं और Past 24 Hours का फिल्टर लगाते हैं, तो आपको अक्सर ऐसे जॉब्स दिखाई देती हैं जिनमें पहले से ही सैकड़ों लोग अप्लाई कर चुके होते हैं. इससे आपकी हायरिंग की संभावना कम हो जाती है. लेकिन एक छोटा सा URL नंबर बदलने का तरीका आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. URL में दिख रहे 86400 नंबर को 3600 में बदल दें. 86400 सेकेंड्स में एक दिन होता है, जबकि 3600 सेकेंड्स में केवल एक घंटे होते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अब आपको आपकी फील्ड से जुड़ी एक घंटे पहले पोस्ट हुई जॉब्स दिखेंगी.

कैसे करें यह ट्रिक

1. LinkedIn पर अपनी फील्ड के अनुसार जॉब सर्च करें.

2. सर्च करते समय Past 24 Hours का फिल्टर लगाएं.

3. सर्च रिजल्ट आने के बाद URL में दिख रहे 86400 नंबर को बदलकर 3600 कर दें.

4. अब आपको 1 घंटे पहले पोस्ट हुई जॉब्स दिखाई देंगी और आप उन नौकरियों के लिए सबसे पहले अप्लाई कर पाएंगे.