LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!

LG Gaming Monitor : आमतौर पर बड़ी टेक कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट किसी बड़े टेक इवेंट में दिखाती हैं. जनवरी 2026 में होने वाले CES इवेंट से पहले ही एलजी ने अपने तीन नए गेमिंग मॉनिटर पेश कर दिए हैं. ये मॉनिटर UltraGear evo सीरीज के तहत लाए गए हैं. इनमें अलग-अलग साइज और डिस्प्ले तकनीक वाले मॉनिटर शामिल हैं, जो खास तौर पर गेम खेलने और प्रोफेशनल काम के लिए बनाए गए हैं.

39 इंच का UltraGear GX9 मॉनिटर

एलजी का पहला मॉडल 39 इंच स्क्रीन के साथ आता है. इसमें WOLED पैनल का इस्तेमाल किया गया है. इस मॉनिटर का स्क्रीन अनुपात 21:9 है, जिससे चौड़ा व्यू मिलता है. इसका रेजोल्यूशन 5120 x 2160 पिक्सल है.

ये मॉनिटर डुअल मोड को सपोर्ट करता है. इसका मतलब ये है कि यूजर जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट बदल सकता है. OLED डिस्प्ले होने की वजह से इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, जिससे तेज मूवमेंट वाले गेम खेलते समय स्क्रीन स्मूद रहती है.

5K मिनी LED मॉनिटर

एलजी ने 27 इंच का एक ऐसा मॉनिटर भी पेश किया है, जिसमें मिनी LED डिस्प्ले दी गई है. आमतौर पर मिनी LED स्क्रीन में रोशनी फैलने की समस्या होती है, जिससे डार्क सीन ठीक से नहीं दिखते. कंपनी का कहना है कि इस मॉनिटर में इस समस्या को काफी हद तक कम किया गया है.

इस तकनीक की मदद से स्क्रीन पर अंधेरे और उजाले वाले सीन साफ दिखाई देते हैं. ये मॉनिटर HDR को सपोर्ट करता है और इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा है. इसमें भी डुअल मोड दिया गया है, जिससे अलग-अलग रिफ्रेश रेट के बीच बदला जा सकता है.

52 इंच का बड़ा UltraGear G9 मॉनिटर

एलजी ने एक बहुत बड़े साइज का मॉनिटर भी पेश किया है, जिसकी स्क्रीन 52 इंच की है. इसका साइज लगभग एक बड़े टीवी जितना है. ये मॉनिटर 5K रेजोल्यूशन के साथ आता है और 240Hz पर लगातार काम कर सकता है.

इतनी बड़ी स्क्रीन होने की वजह से एक साथ कई काम करने या गेम खेलने में अलग-अलग मॉनिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. चौड़ी स्क्रीन ज्यादा स्पेस देती है, जिससे अनुभव बेहतर हो जाता है.

कीमत और उपलब्धता

फिलहाल एलजी ने इन तीनों मॉनिटर की कीमतों की जानकारी नहीं दी है. उम्मीद की जा रही है कि CES 2026 इवेंट के दौरान कंपनी इनके बारे में और जानकारी साझा करेगी. तभी इनके दाम और बाजार में उपलब्धता को लेकर साफ तस्वीर सामने आएगी.