Home > टेक - ऑटो > LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!

LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!

LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर लॉन्च किए हैं, जिनमें 39 WOLED, 27 मिनी LED और 52 240Hz बड़े स्क्रीन मॉडल शामिल हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 28, 2025 5:04:56 PM IST

lg launch
lg launch


LG Gaming Monitor : आमतौर पर बड़ी टेक कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट किसी बड़े टेक इवेंट में दिखाती हैं. जनवरी 2026 में होने वाले CES इवेंट से पहले ही एलजी ने अपने तीन नए गेमिंग मॉनिटर पेश कर दिए हैं. ये मॉनिटर UltraGear evo सीरीज के तहत लाए गए हैं. इनमें अलग-अलग साइज और डिस्प्ले तकनीक वाले मॉनिटर शामिल हैं, जो खास तौर पर गेम खेलने और प्रोफेशनल काम के लिए बनाए गए हैं.

You Might Be Interested In

 39 इंच का UltraGear GX9 मॉनिटर

एलजी का पहला मॉडल 39 इंच स्क्रीन के साथ आता है. इसमें WOLED पैनल का इस्तेमाल किया गया है. इस मॉनिटर का स्क्रीन अनुपात 21:9 है, जिससे चौड़ा व्यू मिलता है. इसका रेजोल्यूशन 5120 x 2160 पिक्सल है.

ये मॉनिटर डुअल मोड को सपोर्ट करता है. इसका मतलब ये है कि यूजर जरूरत के हिसाब से रिफ्रेश रेट बदल सकता है. OLED डिस्प्ले होने की वजह से इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, जिससे तेज मूवमेंट वाले गेम खेलते समय स्क्रीन स्मूद रहती है.

You Might Be Interested In

5K मिनी LED मॉनिटर

एलजी ने 27 इंच का एक ऐसा मॉनिटर भी पेश किया है, जिसमें मिनी LED डिस्प्ले दी गई है. आमतौर पर मिनी LED स्क्रीन में रोशनी फैलने की समस्या होती है, जिससे डार्क सीन ठीक से नहीं दिखते. कंपनी का कहना है कि इस मॉनिटर में इस समस्या को काफी हद तक कम किया गया है.

इस तकनीक की मदद से स्क्रीन पर अंधेरे और उजाले वाले सीन साफ दिखाई देते हैं. ये मॉनिटर HDR को सपोर्ट करता है और इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा है. इसमें भी डुअल मोड दिया गया है, जिससे अलग-अलग रिफ्रेश रेट के बीच बदला जा सकता है.

 52 इंच का बड़ा UltraGear G9 मॉनिटर

एलजी ने एक बहुत बड़े साइज का मॉनिटर भी पेश किया है, जिसकी स्क्रीन 52 इंच की है. इसका साइज लगभग एक बड़े टीवी जितना है. ये मॉनिटर 5K रेजोल्यूशन के साथ आता है और 240Hz पर लगातार काम कर सकता है.

इतनी बड़ी स्क्रीन होने की वजह से एक साथ कई काम करने या गेम खेलने में अलग-अलग मॉनिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. चौड़ी स्क्रीन ज्यादा स्पेस देती है, जिससे अनुभव बेहतर हो जाता है.

 कीमत और उपलब्धता

फिलहाल एलजी ने इन तीनों मॉनिटर की कीमतों की जानकारी नहीं दी है. उम्मीद की जा रही है कि CES 2026 इवेंट के दौरान कंपनी इनके बारे में और जानकारी साझा करेगी. तभी इनके दाम और बाजार में उपलब्धता को लेकर साफ तस्वीर सामने आएगी.

 

You Might Be Interested In
Tags: big gaming monitorces2026led oled gaming monitorlg gaming monitornew gaming monitor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!
LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!
LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!
LG Gaming Monitor : एलजी ने CES 2026 से पहले लॉन्च किए तीन नए 5K गेमिंग मॉनिटर, 2 अन्य भी हुए पेश..!