LED Smart TV अब सिर्फ ₹13,499 से शुरू, यहां देखिए Amazon Sale में धमाकेदार ऑफर्स

Amazon का Great Indian Festival Sale इस बार ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स लेकर आ रहा है. प्राइम मेंबर्स के लिए यह सेल 22 सितंबर की आधी रात से शुरू होगी, जबकि बाकी सभी यूजर्स के लिए यह 23 सितंबर की रात से लाइव होगी. इस सेल में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिलने वाला है. खास बात यह है कि इस बार LED Smart TV की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि ग्राहक मात्र ₹13,499 से ही अपना स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं.

क्यों हुए Smart TV सस्ते

हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे स्मार्ट टीवी की कीमतें और भी किफायती हो गई हैं. दरअसल, सरकार ने स्मार्ट टीवी डिस्प्ले पर लगने वाला GST 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इस कदम के बाद टीवी कंपनियों ने अपने दाम तुरंत कम कर दिए. अब ग्राहक पहले से काफी कम कीमत पर बड़ी स्क्रीन और बेहतरीन फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं.

Hisense और Foxsky Smart TVs पर ऑफर्स

इस सेल में Hisense E7Q Pro Series का 55 इंच का स्मार्ट टीवी अब सिर्फ ₹38,999 में उपलब्ध होगा, जबकि इसकी असली कीमत ₹69,999 थी. यह टीवी Android TV OS पर चलता है और इसमें स्ट्रीमिंग ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल मिलते हैं. दूसरी ओर Foxsky Frameless Series QLED TV का 50 इंच वेरिएंट सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसकी असली कीमत ₹85,990 है, लेकिन अब यह सिर्फ ₹22,749 में मिलेगा. यानी ग्राहक को ₹60,000 से ज्यादा की बचत होगी. इसका फ्रेमलेस डिजाइन और गूगल एंड्रॉयड सिस्टम इसे एक शानदार विकल्प बनाते हैं.

Acer और Samsung की जबरदस्त डील

Acer का G Series 55 इंच का LED Smart TV अब ₹28,866 में मिलेगा, जबकि इसकी असली कीमत ₹62,999 थी. यानी ग्राहकों को करीब ₹35,000 की सीधी बचत होगी. Samsung भी इस बार पीछे नहीं है. इसका D Series 43 इंच का स्मार्ट टीवी पहले ₹49,900 में मिलता था, लेकिन अब ग्राहक इसे केवल ₹29,490 में खरीद सकते हैं. ब्रांड वैल्यू और पिक्चर क्वालिटी की वजह से Samsung टीवी हमेशा ग्राहकों की पहली पसंद रहते हैं और यह डील उन्हें और भी आकर्षक बना रही है.

TCL और VW OptimaX की कीमतें

TCL का 55 इंच QLED Smart TV, जिसकी असली कीमत ₹1,20,990 है, अब ₹36,490 में मिल रहा है. प्रीमियम डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी वाले इस मॉडल को ग्राहक भारी छूट पर खरीद सकते हैं. वहीं VW OptimaX QLED Smart TV का 43 इंच वेरिएंट सिर्फ ₹13,499 में उपलब्ध होगा. यही इस सेल का सबसे सस्ता LED Smart TV है और इस वजह से यह बजट ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन डील साबित होगा.

क्यों खरीदें अभी Smart TV

इस सेल में स्मार्ट टीवी खरीदना सबसे सही समय है क्योंकि ग्राहकों को लॉन्च प्राइस से 60 से 70 प्रतिशत तक की छूट मिल रही है. सरकार के GST घटाने के फैसले ने कीमतें और कम कर दी हैं. साथ ही प्राइम मेंबर्स को एक दिन पहले ऑफर्स का फायदा मिलेगा. इन स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड सिस्टम, 4K पिक्चर क्वालिटी, फ्रेमलेस डिजाइन और बेहतर साउंड जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी दी जा रही हैं.