Apply learning license online: घर बैठे बनाएं लर्निंग लाइसेंस, RTO जाने की अब नहीं जरूरत!

Apply learning license online: ड्राइविंग सीखने से पहले लर्निंग लाइसेंस (LL) बनवाना कानूनन अनिवार्य है. बिना लाइसेंस सड़क पर गाड़ी चलाना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि इससे भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. लर्निंग लाइसेंस आपको ट्रैफिक नियमों की समझ के साथ सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग सीखने का अधिकार देता है. अच्छी बात यह है कि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे आपको आरटीओ के चक्कर लगाने या एजेंट्स को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती.

ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया

अब आप घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं. वहां “Driving License Related Services” विकल्प पर क्लिक करें और अपना राज्य चुनें. इसके बाद “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी कैटेगरी (दोपहिया/चारपहिया) चुनकर जरूरी जानकारी भरनी होती है. पूरी प्रक्रिया सरल और यूजर-फ्रेंडली है, जिससे कोई भी आसानी से आवेदन कर सकता है.

आधार से आसान वेरिफिकेशन और ऑनलाइन टेस्ट

अगर आप आवेदन के दौरान Aadhaar Authentication का विकल्प चुनते हैं, तो आपकी फोटो और पता अपने आप वेरिफाई हो जाता है. इससे आपको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ती. फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है. इसके बाद ट्रैफिक नियमों और संकेतों से जुड़ा एक छोटा ऑनलाइन टेस्ट देना होता है. जैसे ही आप टेस्ट पास करते हैं, आपका लर्निंग लाइसेंस तुरंत जनरेट हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं.

कौन-कौन से दस्तावेजों की होती है जरूरत

लर्निंग लाइसेंस के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ चाहिए होते हैं, जैसे आयु प्रमाण (10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र), पहचान और पते का प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल), और पासपोर्ट साइज फोटो व सिग्नेचर की स्कैन कॉपी. आवेदन करते समय इन सभी दस्तावेज़ों को तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए. अंत में, याद रखें कि सुरक्षित ड्राइविंग आपकी और दूसरों की जान बचाती है, इसलिए पहले लाइसेंस बनवाएं और फिर जिम्मेदारी से वाहन चलाना सीखें.

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