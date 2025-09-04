Motorola और Samsung की नींद उड़ाने आ गया Lava Yuva Smart 2 – कीमत जानकर दंग रह जाएंगे!

Lava Yuva Smart 2 Phone Launch : अगर आप कम बजट में एक दमदार स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो Lava Yuva Smart 2 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। 7,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया गया ये फोन न केवल सस्ता है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी मजबूत है. कंपनी ने इसे दो शानदार कलर – क्रिस्टल ब्लू और क्रिस्टल गोल्ड में पेश किया है, जो युवाओं को खासा पसंद आ सकते हैं.

Lava Yuva Smart 2 फिलहाल सिर्फ एक वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसकी कीमत रखी गई है सिर्फ ₹6,099. हालांकि अभी तक इसकी उपलब्धता को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये फोन सीधे तौर पर Motorola G05, Poco C71, Samsung Galaxy F05 और Tecno Spark Go 2 जैसे फोन्स को टक्कर देता है.

दमदार परफॉर्मेंस और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस

फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc 9863A प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो सामान्य उपयोग और मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त है. इसमें 3GB फिजिकल रैम के साथ-साथ 3GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे कुल रैम क्षमता 6GB तक हो जाती है.

डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम

इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. ये यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है. फोन में Android 15 Go Edition ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो हल्का और फास्ट परफॉर्मेंस देता है.

कैमरा और बैटरी

फोटोग्राफी के लिए Lava Yuva Smart 2 में 13MP का डुअल AI रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें LED फ्लैश भी शामिल है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5MP का कैमरा मौजूद है. फोन की बैटरी भी इसकी खासियतों में से एक है – इसमें दी गई है 5000mAh की बैटरी, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

कम कीमत में आने के बावजूद फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलते हैं, जो इस प्राइस रेंज में इसे एक प्रीमियम टच देते हैं.