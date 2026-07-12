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Lava Virat V1 vs Oppo Find X10: कम कीमत में कौन देगा ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस? जानें कैमरा, बैटरी और फीचर्स तक की पूरी डिटेल

माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन Oppo Find X10 को टक्कर दे सकता है. हालांकि, वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स फीचर्स के मामले में बेहतरीन हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 12, 2026 1:29:38 PM IST

Lava Virat V1 vs Oppo Find X10: कम कीमत में कौन देगा ज्यादा दमदार परफॉर्मेंस? जानें कैमरा, बैटरी और फीचर्स तक की पूरी डिटेल


Lava Virat V1 vs Oppo Find X10: आज के समय में भारतीय टेक बाजार में स्मार्टफोन्स के एक से बढ़कर एक ऑप्शन्स आ चुके हैं, जिन्हें लेने में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं. यही वजह है कि नया स्मार्टफोन खरीदते समय लोग केवल ब्रांड नहीं, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर आदि के बारे में भी पूरी जानकारी लेते हैं. इन दिनों Lava Virat V1 स्मार्टफोन काफी चर्चा में है. हालांकि, अभी इसे भारतीय बाजार में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन जल्दी ही इसे टेक बाजार में उतारा जा सकता है.

माना जा रहा है कि यह स्मार्टफोन Oppo Find X10 को टक्कर दे सकता है. हालांकि, वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स फीचर्स के मामले में बेहतरीन हैं. चलिए दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेते हैं. 

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फीचर्स में कौन ज्यादा आगे? 

Lava Virat में आपको Android 16 6 GB RAM के साथ ही 128 GB की स्टोरेज भी मिल रही है. इस फोन में 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले के साथ ही 120 Hz रिफ्रेश रेट भी दिया जाता है. लावा के इस फोन में 5000 mAh की बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग भी दी जाती है. इसमें Octa Core Processor
भी दिया जा सकता है. वहीं, दूसरी ओर Oppo Find X10 में आपको 8,000 mAh बैटरी, हाई रेजोल्यूशन 165Hz AMOLED display के साथ-साथ 6.59 इंच की स्क्रीन भी दी जा सकती है. 

कैमरा में निकलेगा कितना आगे? 

कैमरा के मामले में भी दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी बेहतरीन साबित होते हैं. Lava Virat में आपको 50 MP + 2 MP ड्यूल रियर कैमरा मिल जाता है. इसके अलावा इस फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Oppo Find X10 में आपको 200MP का मेन सेंसर मिलता है. इसके अलावा इसमें आपको हाई रेजोल्यूशन सेकेंडरी सेंसर्स भी मिलते हैं, जिसके साथ फोन में पेरिस्कोप टेलिफोटो लेंस भी मिल जाता है. आप अपने हिसाब से दोनों के कैमरे में अंतर देख सकते हैं.

Tags: Lava Virat V1
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