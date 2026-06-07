Laptop Overheating: लैपटॉप ओवरहीटिंग से हैं परेशान? आपकी ये छोटी आदतें धीरे-धीरे खराब कर सकती हैं पूरा सिस्टम

Laptop Overheating: आज के डिजिटल दौर में लैपटॉप सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि पढ़ाई, ऑफिस वर्क और एंटरटेनमेंट का अहम हिस्सा बन चुका है. हालांकि, कई यूजर्स एक ऐसी समस्या का सामना करते हैं जो धीरे-धीरे डिवाइस की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है लैपटॉप का बार-बार ओवरहीट होना. अक्सर लोग इसे हार्डवेयर की खराबी समझते हैं, लेकिन कई मामलों में इसकी वजह हमारी रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. लगातार बढ़ता तापमान न सिर्फ सिस्टम को स्लो कर सकता है, बल्कि बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण पार्ट्स की उम्र भी कम कर सकता है. अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लैपटॉप लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करे, तो इन सामान्य लेकिन नुकसानदायक आदतों से बचना जरूरी है.

बिस्तर या तकिए पर लैपटॉप इस्तेमाल करना

बहुत से लोग आराम के लिए बिस्तर, सोफा या तकिए पर लैपटॉप चलाना पसंद करते हैं. लेकिन ऐसा करने से डिवाइस के नीचे बने एयर वेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. नतीजतन कूलिंग सिस्टम प्रभावित होता है और लैपटॉप तेजी से गर्म होने लगता है. इसलिए हमेशा इसे समतल और कठोर सतह पर इस्तेमाल करना चाहिए.

बिना रुके लंबे समय तक काम करना

लगातार कई घंटों तक लैपटॉप पर काम करना, गेम खेलना या वीडियो एडिटिंग जैसी भारी गतिविधियां करना सिस्टम पर ज्यादा दबाव डालता है. प्रोसेसर और ग्राफिक्स यूनिट लगातार काम करने के कारण ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं. ऐसे में समय-समय पर कुछ मिनट का ब्रेक देना फायदेमंद साबित हो सकता है.

धूल जमा होने देना

समय के साथ लैपटॉप के फैन और एयर वेंट्स में धूल जमा हो जाती है. ये धूल हवा के प्रवाह को बाधित करती है, जिससे कूलिंग सिस्टम की क्षमता कम हो जाती है. परिणामस्वरूप डिवाइस सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है. नियमित सफाई और समय-समय पर सर्विसिंग करवाना जरूरी है.

एक साथ बहुत सारे ऐप्स चलाना

कई बार यूजर्स जरूरत से ज्यादा टैब, सॉफ्टवेयर और बैकग्राउंड एप्लिकेशन खुली छोड़ देते हैं. इससे RAM और प्रोसेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है, जो तापमान बढ़ाने का कारण बन सकता है. बेहतर होगा कि उपयोग न होने वाले ऐप्स और प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाए.

चार्जिंग के दौरान हैवी टास्क करना

चार्जिंग के समय हाई-ग्राफिक्स गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग या अन्य भारी काम करने से लैपटॉप का तापमान तेजी से बढ़ सकता है. चार्जिंग के दौरान बैटरी खुद भी गर्मी पैदा करती है, ऐसे में ज्यादा वर्कलोड ओवरहीटिंग की समस्या को और बढ़ा देता है. इसलिए पर्याप्त वेंटिलेशन और कूलिंग का ध्यान रखना जरूरी है.

लैपटॉप की उम्र बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

अगर आप अपने लैपटॉप को लंबे समय तक बेहतर स्थिति में रखना चाहते हैं, तो उसे हमेशा हवादार जगह पर इस्तेमाल करें, सॉफ्टवेयर अपडेट रखते रहें, नियमित सफाई करवाएं और जरूरत पड़ने पर कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें. इन आसान उपायों को अपनाकर आप ओवरहीटिंग की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं और डिवाइस की परफॉर्मेंस व लाइफ दोनों को बेहतर बना सकते हैं.