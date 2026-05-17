KTM 390 Duke vs Triumph Scrambler 400 XC: माइलेज पावर और परफॉर्मेंस में कौन बेहतर? किसे लेना रहेगा वैल्यू फॉर मनी

KTM 390 Duke vs Triumph Scrambler 400 XC: पावरफुल और दमदार बाइक्स बेचने वाली कंपनी KTM को काफी पसंद किया जाता है. भारत में कंपनी ने अपनी पकड़ काफी मजबूत बना रखी है. हाल ही में कंपनी द्वारा KTM 390 Duke और Triumph Scrambler 400 XC को भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी दमदार और सेगमेंट का बेस्ट माना जाता है. दोनों ही बाइकों में आपको नया 350cc से 400 तक का इंजन ऑप्शन मिलेगा. इसकी कीमत इस सेगमेंट में आने वाली अन्य बाइकों के मुकाबले सस्ती भी होने की बात कही जा रही है. दोनों ही बाइकें पावर और परफॉर्मेंस में काफी दमदार और अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं.

अगर आप किसी एक बाइक को लेने का विचार बना रहे हैं तो ऐसे में दोनों के बीच के अंतर को जरूर जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं इनके फीचर्स और परफॉर्मेंस में क्या अंतर है.

फीचर्स में क्या है अंतर?

फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों ही बाइकें काफी बेहतरीन हैं. KTM 390 Duke में आपको 5-inch TFT के साथ-साथ ride-by-wire throttle और ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिलता है. इसमें आपको Rain, Street, Track आदि जैसे अलग-अलग मोड्स भी मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Triumph Scrambler 400 XC में आपको स्विचेबल ऑफ रोड ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. इस बाइक में आपको एलईडी लाइटिंग के साथ ही साथ USB चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है.

परफॉर्मेंस में कौन है ज्यादा आगे?

KTM 390 Duke में आपको 41.5 PS की पावर मिलेगी, जोकि सेगमेंट में आने वाली अन्य बाइकों से काफी ठीक मानी जाती है. इसके अलावा दोनों ही बाइकों में आपको 230mm की ग्राउंड क्लीयरेंस भी देखने के लिए मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर Triumph Scrambler 400 XC में 398cc का दमदार इंजन दिया जाता है. वहीं, यह बाइक आपको 39.5bhp की पावर देती है. हालांकि, दोनों ही बाइकों की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मानी जाती है.