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KTM 250 Duke STD vs Bajaj Dominar 350: पावर और परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे, जानें कीमत और फीचर्स में अंतर

दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की अच्छी और शानदार बाइक मानी जाती है. हममें से ज्यादातर लोग इन दोनों बाइकों को लेने से पहले कंफ्यूज जरूर होते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: May 3, 2026 4:24:38 PM IST

KTM 250 Duke STD vs Bajaj Dominar 350: पावर और परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे, जानें कीमत और फीचर्स में अंतर


KTM 250 Duke STD vs Bajaj Dominar 350: स्पोर्ट्स बाइक का ट्रेंड भारत में लंबे समय से देखा जा रहा है. स्पोर्ट्स सेगमेंट को अक्सर एक बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस के साथ जोड़ा जाता है. जबकि, देखा जाए तो 250–300cc सेगमेंट की बाइक्स युवाओं में काफी पॉपुलर है. इस सेगमेंट वाली बाइकों को अक्सर ज्यादा किफायती माना जाता है. अगर आप भी इसी सेगमेंट में एक दमदार और अच्छी परफॉर्मेंस वाली स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में KTM 250 Duke STD vs Bajaj Dominar 350 में से किसी एक को ले सकते है.

दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की अच्छी और शानदार बाइक मानी जाती है. हममें से ज्यादातर लोग इन दोनों बाइकों को लेने से पहले कंफ्यूज जरूर होते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर के बारे में.

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फीचर्स में कौन ज्यादा किफायती? 

देखा जाए तो दोनों ही बाइकें फीचर्स के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं. KTM 250 Duke STD में आपको डिजिटल LCD डिस्प्ले, ड्यूल-चैनल ABS और स्लिपर क्लच मिलता है. इसके अलावा इस बाइक में आपको सेफ्टी के तौर पर भी कई फीचर्स मिलते हैं. वहीं, Bajaj Dominar 350 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ-साथ अलग-अलग राइडिंग मोड्स जैसे रेन, रोड, स्पोर्ट्स और ऑफ रोड मिलते हैं. यही नहीं इसमें Dual-channel ABS के अलाना डिजिटल इंस्ट्रुमेंटल कंसोल भी दिया जाता है. 

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

परफॉर्मेंस की बात करें अगर तो KTM 250 Duke STD में आपको 249.07cc लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 31 PS (30.57 bhp) की पावर देने के साथ ही साथ 25 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ Bajaj Dominar 350 में आपको  349.13cc का सिंगल इंजन मिलता है, इस बाइक में 39-40.6 PS की पावर मिलने के साथ ही साथ 33.2 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. यह दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट में परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेहतरीन मानी जाती हैं. 

Tags: KTM 250 Duke STD
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