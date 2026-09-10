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Kia Sorento vs Toyota Fortuner: कौन सी SUV ज्यादा दमदार? कम बजट में क्या रहेगी आपके लिए बेहतर, समझें अंतर

लॉन्च के बाद से ही न केवल इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बल्कि, यह गाड़ी फॉर्च्यूनर को भी सीधेतौर पर टक्कर दे रही है. हालांकि, कीमत में यह फॉर्च्यूनर से सस्ती है, लेकिन फीचर्स और परफॉर्मंस आदि में दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. चलिए जानते हैं दोनों गाड़ियों में क्या अंतर है.

By: Kunal Mishra | Published: September 10, 2026 12:18:14 PM IST

Kia Sorento vs Toyota Fortuner: कौन सी SUV ज्यादा दमदार? कम बजट में क्या रहेगी आपके लिए बेहतर, समझें अंतर


Kia Sorento vs Toyota Fortuner: भारतीय SUV बाजार में टोयोटा फॉर्च्यूनर लंबे समय से एक ऐसा नाम है, जिसमें दमदार रोड प्रेजेंस के साथ ही एक बड़ा इंजन और एक आकर्षक लुक मिलता है. फॉर्च्यूनर लेना अक्सर लोगों का सपना होता है. लेकिन, इसकी कीमत ज्यादा होने के चलते लोग आसानी से इसे अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं. लेकिन, अब इस सेगमेंट में एक नई और प्रीमियम कार आ चुकी है. हाल ही में भारत में Kia Sorento को लॉन्च किया गया है.
लॉन्च के बाद से ही न केवल इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बल्कि, यह गाड़ी फॉर्च्यूनर को भी सीधेतौर पर टक्कर दे रही है. हालांकि, कीमत में यह फॉर्च्यूनर से सस्ती है, लेकिन फीचर्स और परफॉर्मंस आदि में दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. चलिए जानते हैं दोनों गाड़ियों में क्या अंतर है.  

फीचर्स में क्या है अंतर? 

फीचर्स के मामले में वैसे तो दोनों ही कारें काफी एडवांस हैं. Kia Sorento में 12.3 का ड्यूल कर्व्ड स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, Level 2+ ADAS सेफ्टी के साथ ही साथ बोस के 12 स्पीकर और पैनेरॉमिक सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है. इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरा के साथ ही 10 एयरबैग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दसरी ओर टोयोटा फॉर्च्यूनर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऐप्पल कार प्ले के साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है. इसमें आपको कूल्ड ग्लवबॉक्स और क्रूज कंट्रोल मिल जाता है. 

किसकी परफॉर्मेंस रहेगा ज्यादा दमदार? 

Kia Sorento में 2.2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है. यह इंजन 190 hp की पावर और 442 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 8-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है. इस कार के दूसरे ऑप्शन में 1.6-लीटर टर्बो-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है. इसमें 177 hp वाला पेट्रोल इंजन 64 hp की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ काम करता है. दूसरी ओर टोयोटा फॉर्च्यूनर में 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 164 hp की पावर और 245 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, इसमें 2.8-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 201 hp की पावर और 500 Nm का टॉर्क देता है. 

कीमत में क्या है अंतर? 

कीमत की बात की जाए तो सोरेंटो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 27.99 लाख रुपये है. जबकि, Toyota Fortuner की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 34.76 लाख के आसपास है. देखा जाए तो सोरेंटो फॉर्च्यूनर से लगभग 7 लाख रुपये सस्ती कीमत पर मिलती है. 

Tags: Kia Sorento
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