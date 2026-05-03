Kia Sorento Hybrid vs Breeza: फीचर्स से परफॉर्मेंस तक कौन है ज्यादा दमदार? किसे लेना रहेगा किफायती

Kia Sorento Hybrid vs Breeza: कार लेना आज के समय में केवल शौक ही नहीं रहा है बल्कि, लोगों की जरूरत बन चुकी है. इसलिए आपको हमेशा एक किफायती विकल्प की ओर जाना चाहिए. ऐसे में आपको ऐसी कार लेनी चाहिए, जो न केवल फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेहतरीन हो बल्कि जिसकी रोड प्रेजेंस भी अन्य कारों के मुकाबले अलग और अच्छी हो. अगर आप ऐसी ही कोई कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Kia Sorento Hybrid vs Breeza में से किसी एक को ले सकते हैं. दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं, जो न केवल फीचर्स और परफॉर्मेंस में बेहतरीन हैं, बल्कि कीमत में भी काफी किफायती मानी जाती हैं.

अगर आप दोनों कारों में से किसी एक को लेने के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए जानते हैं दोनों के बीच के अंतर के बारे में.

किसमें मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

फीचर्स की अगर तुलना की जाए तो दोनों कारें काफी बेहतरीन मानी जाती हैं. Kia Sorento Hybrid में आपको 2.3 इंच की दो डिस्प्ले और इंस्ट्रुमेंट क्ल्स्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने के लिए मिल सकता है. इसको अलावा कार में 360 डिग्री कैमरा, Level 2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्मट (ADAS) और स्मार्ट क्रूज कंट्रोल का फीचर भी दिया जा सकता है. हालांकि, अभी तक भारत में इस कार को लॉन्च नहीं किया गया है. वहीं, दूसरी ओर Breeza में आपको ABS और EBD के अलावा 360 डिग्री कैमरा और 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग क्रूज कंट्रोल के साथ ही साथ एंड्रॉयड ऑटोप्ले भी दिया जाता है.

किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर?

Kia Sorento Hybrid में टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो 232 HP की पावर जनरेट करता है. इसमें 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है. इस इंजन के साथ आपको इलेक्ट्रिक मोटर का भी ऑप्शन मिलता है, जो काफी फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है. वहीं, बात करें ब्रीजा की तो इस कार में 1.5 लीटर का K सीरीज इंजन वह भी Smart Hybrid Technology के साथ मिलता है. इसमें आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाता है.