एक ही बजट में दो दमदार SUV, Kia Sonet vs Hyundai Venue में क्या है बेस्ट? सेफ्टी और स्पेस में कौन मारेगा बाजी

Kia Sonet vs Hyundai Venue: भारतीय कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट पिछले कुछ सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी तेजी देखने के लिए मिली है. इंडस्ट्री में एक से एक गाड़ियों की भरमार है. फीचर्स से लेकर परफॉर्मेंस और बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस तक आपको यहां सबकुछ देखने केस लिए मिल सकता है. आप हैचबैक से लेकर एसयूवी तक कोई भी कार अपने बजट रेंज में ले सकते हैं. हालांकि, आज के समय में कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों की डिमांड बाजार में ज्यादा है. क्योंकि, यह सेगमेंट फीचर्स और अच्छी पावर देनें में काफी अच्छा माना जाता है.

इस सेगमेंट में Kia Sonet vs Hyundai Venue दोनों ही कारें काफी अच्छी मानी जाती हैं. हालांकि, दोनों ही कारें लुक्स के साथ-साथ स्पेस के मामले मेंभी काफी आगे हैं. आप दोनों की तुलना देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कार आपके लिए बेहतर रहेगा.

किसमें मिलेंगे अच्छे फीचर्स?

Kia Sonet में आपको स्टार मैप LED DRLs और सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल के साथ-साथ रियर स्किड प्लेट दी जाती है. इस कार के ऑटोमेटिक वर्जन में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, आइस क्यूब LED फॉग लैंप्स और R16 क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देा जाए तो Hyundai Ven में ADAS Level 2 सेफ्टी, dual 12.3 इंच के कर्व डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं. इतना ही नहीं इस कार में आपको वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ड्युअल स्क्रीन सेटअप दिया जाता है.

परफॉर्मेंस में कौन किससे आगे?

Kia Sonet में आपको 1.5-लीटर इंजन और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर मिलता है. इस कार में टर्बो पेट्रोल (7DCT) को 1.0-लीटर का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स दिया जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखें तो Hyundai Venue में आपको 1.0L Turbo GDi Petrol इंजन के साथ ही 1.2L Kappa MPi Petrol और 1.5L U2 CRDi Diesel का इंजन भी दिया जाता है. वहीं, इस कार में आपको 6 स्पीड मैन्युअल गियर बॉक्स मिल जाता है.