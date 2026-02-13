Home > टेक - ऑटो > Kia Seltos या Maruti Grand Vitara कौन सी SUV आपके लिए सही, दाम से लेकर माइलेज तक जानें सबकुछ

Kia Seltos Vs Maruti Grand Vitara: अगर आप कोई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट कम है तो हम आपके लिए दो कार लेकर आए हैं, जो माइलेज से लेकर दाम तक में जानदार है, देखें क्या है दोनों में अंतर-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 13, 2026 12:33:09 PM IST

Kia Seltos Vs Maruti Grand Vitara: मिड-साइज SUV सेगमेंट में किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा दोनों ही काफी फेमस हैं. दोनों गाड़ियां अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. एक तरफ सेल्टोस ज्यादा फीचर्स और पावर देती है, तो दूसरी ओर ग्रैंड विटारा बेहतर माइलेज और कम खर्च के लिए जानी जाती है. आइए दोनों के अंतर को समझते हैं.

परिवार के लिए कौन सी सही?

किआ सेल्टोस का केबिन थोड़ा ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है. पीछे बैठने वालों के लिए अच्छी जगह मिलती है और लंबी यात्रा में आराम रहता है. इसका बूट स्पेस 447 लीटर है, जो परिवार के सामान के लिए सही है.

मारुति ग्रैंड विटारा का बूट स्पेस लगभग 373 लीटर है. पांच अडल्ट के बैठने पर थोड़ी जगह कम लग सकती है, लेकिन इसकी सवारी आरामदायक मानी जाती है.

 माइलेज और चलाने का खर्च

ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है. ये लगभग 27.97 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है, जिससे पेट्रोल का खर्च कम होता है.

सेल्टोस में पेट्रोल, डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है. इसका माइलेज ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड जितना नहीं है, लेकिन नार्मल यूज के लिए ठीक है. अगर आप रोज ज्यादा दूरी तय करते हैं, तो ग्रैंड विटारा का खर्च कम पड़ सकता है.

कैसा है इंजन?

सेल्टोस में 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है. टर्बो इंजन तेज और दमदार ड्राइविंग अनुभव देता है.

ग्रैंड विटारा में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है. इसका ध्यान ताकत से ज्यादा ईंधन बचत पर है.

फीचर्स और तकनीक

सेल्टोस के ऊंचे वेरिएंट में हेड-अप डिस्प्ले, बेहतर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. ग्रैंड विटारा में भी पैनोरमिक सनरूफ और जरूरी मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन अंदरूनी माहौल थोड़ा साधारण लगता है.

कीमत

किआ सेल्टोस की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 10.90 लाख रुपये से शुरू होकर 20 लाख रुपये (वेरिएंट के अनुसार) तक जाती है. मारुति ग्रैंड विटारा की कीमत लगभग 10.80 लाख रुपये से शुरू होकर 19.90 लाख रुपये तक जाती है. सटीक कीमत शहर और वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है.

 किसे चुनें?

अगर आप ज्यादा फीचर्स, बेहतर केबिन और पावरफुल इंजन चाहते हैं, तो किआ सेल्टोस आपके लिए सही हो सकती है. अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा माइलेज, कम खर्च और भरोसेमंद ड्राइव है, तो मारुति ग्रैंड विटारा एक समझदारी भरा ऑप्शन हो सकती है

