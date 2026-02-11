Kia Seltos Vs Hyundai Creta: किआ सेल्टोस या ह्यूंडई क्रेटा कौन सी कार देती है तगड़ा माइलेज, जानें दाम से लेकर सबकुछ

Kia Seltos Vs Hyundai Creta Petrol CVT price: जनवरी 2026 में किआ इंडिया ने नई जेनरेशन की सेल्टोस लॉन्च की, जबकि ह्यूंडई क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल पिछले दो साल से मार्केट में उपलब्ध है. दोनों ही मिड-साइज SUV पेट्रोल इंजन और CVT (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) ऑप्शन के साथ आती हैं. CVT गियरबॉक्स के आरामदायक एक्सपीरिएंस के अलावा, सवाल ये है कि इनकी ईंधन दक्षता में कितना अंतर है.

कैसा है दोनों कारों का इंजन?

दोनों SUVs में वही 1.5-लीटर चार सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है, जो 115 हॉर्सपावर और 144 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रदान करता है. किआ सेल्टोस में ये इंजन CVT गियरबॉक्स के साथ आता है और इसका फ्यूल टैंक 47 लीटर का है, जिसकी कीमत 13.39 लाख रुपये से 19.49 लाख रुपये के बीच है. वहीं, ह्यूंडई क्रेटा में भी यही इंजन CVT गियरबॉक्स के साथ मिलता है, लेकिन इसका फ्यूल टैंक 50 लीटर का है और कीमत 13.94 लाख रुपये से 18.97 लाख रुपये तक है.

कुछ जरूरी बातें

इंजन और ट्रांसमिशन दोनों SUVs में समान हैं.

क्रेटा का फ्यूल टैंक 3 लीटर बड़ा है.

बेस मॉडल में सेल्टोस थोड़ी सस्ती है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में ये क्रेटा से महंगी हो जाती है.

रियल-वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी

रियल-वर्ल्ड में, दोनों SUVs की फ्यूल एफिशिएंसी में कुछ अंतर है. किआ सेल्टोस शहर में 10.31 किमी/लीटर और हाइवे पर 14.22 किमी/लीटर का माइलेज देती है, जिससे इसका औसत माइलेज 12.26 किमी/लीटर और कुल रेंज लगभग 576.2 किमी होती है. इसके मुकाबले, ह्यूंडई क्रेटा शहर में 11.17 किमी/लीटर और हाइवे पर 15.05 किमी/लीटर का माइलेज देती है, जिससे इसका औसत माइलेज 13.11 किमी/लीटर और कुल रेंज लगभग 655.5 किमी है.

दोनों में अंतर

क्रेटा का माइलेज और रेंज ज्यादा अच्छा है.

इसका कारण है कम वजन और बड़ा फ्यूल टैंक.

नई जेनरेशन की सेल्टोस बड़ी और भारी है, जिससे माइलेज थोड़ा कम होता है.

दोनों कार की शेप और डिजाइन

सेल्टोस क्रेटा से लंबी (130mm) और चौड़ी (40mm) है.

व्हीलबेस भी 80mm ज्यादा है.

नई K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिससे वजन बढ़ सकता है, लेकिन सेफटी मजबूत होती है.

कीमत और वेरिएंट

किआ सेल्टोस (2026)

बेस मॉडल HTE पेट्रोल MT: ₹10.99 लाख (एक्स-शोरूम)

टॉप मॉडल GTX+, X-Line: ₹19.99 लाख (एक्स-शोरूम)

ऑन-रोड कीमत: लगभग ₹12.6 लाख से ₹25.29 लाख तक, शहर और वेरिएंट पर निर्भर

इंजन ऑप्शन: 1.5L पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल, 1.5L डीजल

ह्यूंडई क्रेटा पेट्रोल CVT

बेस EX(O) iVT: ₹13.94 लाख (एक्स-शोरूम)

टॉप SX(O) 1.5 पेट्रोल CVT: लगभग ₹18.27 लाख+

इंजन: 1.5L पेट्रोल

ट्रांसमिशन: iVT/CVT

अंग आप फ्यूल एफिशिएंसी और कम वजन पसंद करते हैं तो क्रेटा बेहतर ऑप्शन है. यदि आप बड़ी और नई डिजाइन, लंबा व्हीलबेस और मॉडर्न प्लेटफॉर्म चाहते हैं, तो सेल्टोस आपके लिए सही है. कीमत के हिसाब से भी दोनों SUVs में थोड़े अंतर हैं, जो वेरिएंट पर निर्भर करते हैं.