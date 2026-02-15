Home > टेक - ऑटो > Kia Seltos vs Honda Elevate: कौन सी पेट्रोल CVT SUV आपके लिए ज्यादा अच्छी, जानें सबकुछ…!

Kia Seltos vs Honda Elevate Comparison: Kia Seltos और Honda Elevate में पेट्रोल CVT ऑप्शन हैं. Seltos का ईंधन टैंक बड़ा और रीयल-माइलज बेहतर है, जबकि Elevate की पावर थोड़ी ज्यादा है और कीमत कम.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 15, 2026 1:20:39 PM IST

Kia Seltos vs Honda Elevate Comparison: भारत में Kia Seltos हाल ही में अपडेट की गई एसयूवी है. ये पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें पेट्रोल वेरिएंट में नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड इंजन शामिल हैं. इसी कैटेगरी में Honda Elevate भी आता है, जिसमें नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. दोनों ही गाड़ियों के नैचुरली एस्पिरेटेड वर्जन में CVT (कंटीन्यूअसली वैरिएबल ट्रांसमिशन) का ऑप्शन उपलब्ध है.

नीचे हम दोनों गाड़ियों की विशेषताओं, कीमत और रीयल-वर्ल्ड माइलेज की तुलना कर रहे हैं ताकि पता चल सके कौन सा NA-CVT पावरट्रेन ज्यादा ईंधन-कुशल है.

इंजन और कीमत की तुलना

किआ सेलबोस और होंडा एलेवेट दोनों ही 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन से लैस हैं, जिनकी टॉर्क क्षमता लगभग सेम है. हालांकि, एलेवेट का इंजन पावर में सेलबोस से 6 hp ज्यादा है, जिससे ये हल्की बढ़त देता है. दूसरी ओर, सेलबोस का ईंधन टैंक 47 लीटर का है, जो एलेवेट के 40 लीटर टैंक से 7 लीटर ज्यादा है, जिससे लंबे सफर के लिए ये ज्यादा सही बनता है. दोनों ही कारों में CVT ट्रांसमिशन है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरिएंस स्मूद और आरामदायक होता है.

कीमत के लिहाज से, बेस वर्जन में सेलबोस पेट्रोल-CVT एलेवेट की तुलना में लगभग ₹17,000 महंगी है. इसके विपरीत, टॉप-स्पेक वर्जन में एलेवेट सेलबोस से ₹2.92 लाख सस्ता है, जो इसे बजट के अनुसार ज्यादा शानदार ऑप्शन बनाता है. इस प्रकार, पावर, ईंधन क्षमता और कीमत के संतुलन को देखकर ही खरीदार अपनी पसंद तय कर सकते हैं.

रीयल-वर्ल्ड ईंधन दक्षता

सिर्फ स्पेसिफिकेशन से नहीं, बल्कि असली सड़क पर Seltos की माइलेज Elevate से बेहतर साबित हुई है.

 माइलेज                             Kia Seltos  Honda Elevate 

सिटी माइलेज (किमी/लीटर)   10.31       8.60          
 हाईवे माइलेज (किमी/लीटर)  14.22       13.10         
 औसत माइलेज (किमी/लीटर)    12.26       10.85         
 टेस्टेड रेंज (किमी)       576.22      434           

शहर की ड्राइविंग में Seltos 1.71 किमी/लीटर ज्यादा ईंधन-कुशल है. हाईवे पर अंतर कम है, लेकिन फिर भी Seltos 1.12 किमी/लीटर ज्यादा माइलेज देती है. इसका नतीजा ये है कि औसत माइलेज में Seltos 12.26 किमी/लीटर के साथ Elevate से 1.41 किमी/लीटर बेहतर प्रदर्शन करती है.

अगर आप ईंधन दक्षता और लंबी दूरी की रेंज को महत्व देते हैं, तो Kia Seltos पेट्रोल-CVT ऑप्शन बेहतर है. वहीं, अगर आपको पावर और कीमत का संतुलन चाहिए तो Honda Elevate भी ऑप्शन हो सकता है. कुल मिलाकर, दोनों SUVs में छोटे अंतर हैं, लेकिन रीयल-वर्ल्ड ड्राइविंग में Seltos थोड़ा अधिक किफायती साबित होती है.

 
 

