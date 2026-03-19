Home > टेक - ऑटो > Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?

Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?

Kia Seltos-Tata Sierra: इन दारों मार्केट में कार की काफी रेस चल रही है. हाल ही में आई नई Tata Sierra को Kia Seltos ने पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि किसकी कितनी यूनिटट्स बीकी हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: March 19, 2026 10:39:33 AM IST

Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?


Kia Seltos-Tata Sierra: Kia Seltos ने बाजार में आते ही अच्छी पकड़ बना ली है. पिछले दो महीनों में इसकी बिक्री लगातार मजबूत रही है और इसने नई Tata Sierra को भी पीछे छोड़ दिया है. शुरुआती दौर में ही दोनों गाड़ियों के बीच साफ अंतर देखने को मिल रहा है.

You Might Be Interested In

जनवरी और फरवरी 2026 में सेल्टोस की हर महीने 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं. वहीं, सिएरा की बिक्री दोनों महीनों में 7,000 के आसपास रही. ये अंतर बताता है कि सेल्टोस ने शुरुआत से ही कस्टमरों का ज्यादा भरोसा जीता है.

 कीमत और लॉन्च डिटेल

नई सेल्टोस को जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च किया गया था. इसकी कीमत करीब ₹10.99 लाख से शुरू होकर ₹20.19 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. दूसरी तरफ, सिएरा थोड़ी महंगी है, जिसकी कीमत ₹11.49 लाख से ₹21.29 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

You Might Be Interested In

 इंजन और परफॉर्मेंस ऑप्शन

दोनों SUVs में तीन तरह के इंजन ऑप्शन मिलते हैं- पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल. सेल्टोस में 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो अलग-अलग पावर आउटपुट के साथ आते हैं.

वहीं, सिएरा में भी 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी ताकत और टॉर्क थोड़ा अलग है लेकिन कुल मिलाकर दोनों गाड़ियां इस सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन देने का दावा करती हैं.

 गियरबॉक्स के ऑप्शन

सेल्टोस में मैनुअल, ऑटोमैटिक, iMT और DCT जैसे कई ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं, जिससे कस्टमर अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं. दूसरी ओर, सिएरा भी मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन देती है, हालांकि कुछ इंजन ऑप्शनों के साथ सीमित ट्रांसमिशन ही उपलब्ध हैं.

कुल मिलाकर, सेल्टोस ने शुरुआती महीनों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है और बिक्री के मामले में सिएरा से आगे बनी हुई है. हालांकि, दोनों SUVs अपने-अपने फीचर्स और ऑप्शनों के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं.

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-8Kia SeltosTata SierraTata Sierra kia seltos price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन लोगों को नहीं करना चाहिए तरबूज का सेवन

March 19, 2026

ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती

March 18, 2026

Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी...

March 18, 2026

किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?

March 18, 2026

माइग्रेन का दर्द करेगा छूमंतर! ये देसी नुस्खे दिलाएंगे तुरंत...

March 17, 2026

कौन से हैं वो देश जहां सूरज ढलने में लेता...

March 17, 2026
Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?
Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?
Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?
Kia Seltos-Tata Sierra: किया सेल्टोस के आगे ओंधे मुंह गिरी टाटा सिएरा, जनवरी-फरवरी में बेची इतनी कारें, जानें कीमत?