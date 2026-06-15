Kia EV9 vs BMW iX1: किस इलेक्ट्रिक SUV में मिलेगा लग्जरी फील? फैमिली के लिए कौन सी कार रहेगी बेस्ट

Kia EV9 vs BMW iX1: भारत में इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज और बिक्री दोनों ही तेजी से बढ़ रही हैं. आजकल एसयूवी कारों में भी इलेक्ट्रिक वर्जन देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें न केवल अच्छे फीचर्स और आकर्षक लुक भी देखने के लिए मिलता है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल करने की अपील के बाद से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ा है. अगर आप भी एसयूवी सेगमेंट में किसी दमदार और लग्जरी कार को लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप Kia EV9 vs BMW iX1 में से किसी भी एक कार को ले सकते हैं. दोनों ही कारें अपने सेगमेंट की बेस्ट कार मानी जाती हैं.

दोनों ही कारों का डिजाइन और रोड प्रेजेंस भी काफी दमदार होता है. आइए जानते हैं कि Kia EV9 और BMW iX1 में से कौन सी इलेक्ट्रिक SUV आपके परिवार के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है.

क्या है दोनों कारों की खासियत?

Kia EV9 में आपको 27 ADAS के साथ-साथ 12.3 इंच क्लस्टर और 5 इंच की HVAC टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है. इसमें आपको ट्रिजोन क्लाइमेट कंट्रोल और 14 स्पीकर का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी मिलता है. इसके अलावा इस कार में आपको सनरूफ और 10 एयरबैग्स मिलते हैं. वहीं, दूसरी तरफ BMW iX1 में आपको 360 डिग्री कैमरा के साथ-साथ पार्किंग असिस्टेंट और रिवर्सिंग असिस्टेंस भी होता है. इसमें आपको क्लाउड बेस्ड नेविगेशन और LED हेडलाइट भी देखने के लिए मिलती है. दोनों ही कारें सेगमेंट में काफी बेहतरीन मानी जाती हैं.

किसमें मिलती है बेहतरीन रेंज?

Kia EV9 में आपको 99.8 kWhकी बैटरी मिलती है, जिससे आप 450 से लेकर 561 किलोमीटर प्रति लीटर की रेंज मिल जाती है. इस कार में आपको 350 kW DC चार्जिंग मिल जाती है. यह कार केवल 24 मिनट में 10 से लेकर 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. वहीं, दूसरी ओर BMW iX1 में आपको 66.4 kWh पावर की बैटरी मिल जाती है साथ ही साथ 204 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क भी मिलता है. वहीं, यह कार आपको फुल चार्जिंग में 531 किलोमीटर की रेंज देती है.