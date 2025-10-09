Kia Carens का धमाका! अब 6-सीटर वेरिएंट मिलेगा कम दाम में – फीचर्स ऐसे जैसे टॉप मॉडल में हों!
By: Renu chouhan | Published: October 9, 2025 8:49:58 PM IST

कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी! Kia India ने अपनी पॉपुलर MPV Carens Clavis का नया हाई-स्पेक वेरिएंट HTX(O) लॉन्च कर दिया है। इस वेरिएंट की कीमत ₹19.27 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह नया ट्रिम अब HTX और HTX+ वेरिएंट्स के बीच में आएगा।

साथ ही कंपनी ने अब Carens Clavis का 6-सीटर वर्जन भी और सस्ता बना दिया है, जो अब मिड-स्पेक HTK+ और HTK+(O) ट्रिम्स में भी उपलब्ध है।

Carens Clavis HTX(O): क्या है नया?

नया HTX(O) वेरिएंट अब पहले से ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। इस वेरिएंट की सबसे खास बात यह है कि अब इसमें कंपनी ने 8-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम भी दे दिया है, जो पहले केवल टॉप वेरिएंट HTX+ में मिलता था।

इसके अलावा, इसमें पहले से मौजूद शानदार फीचर्स जैसे:-

ड्राइव मोड्स: इको, नॉर्मल और स्पोर्ट

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड

17-इंच अलॉय व्हील्स

पैनोरमिक सनरूफ

LED हेडलाइट्स

डुअल 12.25-इंच स्क्रीन

360-डिग्री कैमरा

एम्बियंट लाइटिंग को बरकरार रखा गया है।

यह वेरिएंट केवल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160hp) और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ आता है। हालांकि, यह 6-सीटर और 7-सीटर दोनों लेआउट में उपलब्ध रहेगा।

अब 6-सीटर ऑप्शन और भी सस्ता

पहले तक कैप्टन सीट्स (मिड-रो) का विकल्प केवल टॉप वेरिएंट HTX+ में मिलता था और वह भी सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। अब कंपनी ने यह ऑप्शन HTK+ और HTK+(O) ट्रिम्स में भी दे दिया है। HTK+ ट्रिम में 6-सीटर लेआउट अब टर्बो पेट्रोल DCT और डीजल AT दोनों इंजन के साथ मिलेगा। HTK+(O) में यह केवल टर्बो पेट्रोल DCT इंजन के साथ उपलब्ध रहेगा।

Kia Carens Clavis नए वेरिएंट्स की कीमतें (एक्स-शोरूम):-
वेरिएंट                                            कीमत
HTK+ Turbo-DCT 6-seater            ₹16.28 लाख
HTK+ Diesel-AT 6-seater               ₹17.34 लाख
HTK+(O) Turbo-DCT 6-seater       ₹17.05 लाख
HTX(O) Turbo-DCT 6-seater         ₹19.27 लाख
HTX(O) Turbo-DCT 7-seater         ₹19.27 लाख

अब Carens Clavis कुल 8 ट्रिम्स में आती है — HTE, HTE(O), HTK, HTK+, HTK+(O), HTX, HTX(O), और HTX+।

इंजन और परफॉर्मेंस

Carens Clavis का HTX(O) वेरिएंट 160hp की 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है, जो 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह पावरफुल इंजन स्मूद और रिफाइंड परफॉर्मेंस देता है, जो हाईवे ड्राइव और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए परफेक्ट है।

कौन खरीदे Carens Clavis HTX(O)?

अगर आप फैमिली के लिए एक प्रीमियम 6-सीटर MPV चाहते हैं जिसमें कंफर्ट, लग्ज़री और टेक्नोलॉजी तीनों का बैलेंस हो, तो नया HTX(O) वेरिएंट आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। यह वेरिएंट न सिर्फ Bose साउंड सिस्टम जैसी प्रीमियम सुविधा देता है, बल्कि अब मिड-रेंज में कैप्टन सीट्स का ऑप्शन भी लेकर आया है — यानी अब लग्ज़री पहले से ज्यादा किफायती हो गई है।

