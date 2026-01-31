Home > टेक - ऑटो > Kia Carens Clavis EV vs Mahindra XEV 9S: कौन-सी 7-सीटर EV है ज़्यादा रोमांचक, आरामदेह और वैल्यू-फुल? यहां देखें सारी डिटेल्स

Mahindra XEV 9S Vs Kia Carens Clavis EV features: भारतीय बाज़ार में Mahindra XEV 9S का मुकाबला Kia Carens Clavis EV से है. यहां इन दोनों सात-सीटर गाड़ियों की तुलना दी गई है.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 31, 2026 8:23:44 PM IST

Mahindra XEV 9S Vs Kia Carens Clavis EV: महिंद्रा की लेटेस्ट ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर SUV, XEV 9S पिछले साल लॉन्च हुई है, जो छह वेरिएंट में उपलब्ध है और इसकी कीमतें 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. भारतीय बाज़ार में उसका मुकाबला Kia Carens Clavis EV से है. आपकी पसंद को आसान बनाने के लिए यहां इन दोनों सात-सीटर गाड़ियों की तुलना दी गई है.
 

महिंद्रा XEV 9S बनाम Kia Carens Clavis EV: बैटरी

महिंद्रा XEV 9S तीन बैटरी पैक ऑप्शन में आती है: 59 kWh, 70 kWh, और 79 kWh. 59 kWh बैटरी 170 kW की पीक पावर देने में सक्षम है, 70 kWh बैटरी 180 kW देती है, और 79 kWh बैटरी 210 kW की पीक पावर का वादा करती है.
 
Kia Carens Clavis EV में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 42 kWh बैटरी और 51.4 kWh बैटरी शामिल है. पावर यूनिट 99 kW और 126 kW आउटपुट मोटर के साथ आती है जो 255 Nm टॉर्क देने का दावा करती है. रेंज की बात करें तो, 42 kWh बैटरी पैक ARAI-सर्टिफाइड 404 km की रेंज देने के लिए तैयार है, जबकि बड़ा बैटरी पैक 490 km की ARAI रेंज देता है.

महिंद्रा XEV 9S बनाम Kia Carens Clavis EV: फीचर्स

महिंद्रा XEV 9S आराम और टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, जिसमें पावर्ड बॉस मोड, वेंटिलेटेड दूसरी रो की सीटें, रिक्लाइन और स्लाइडिंग एडजस्टमेंट, और ज़्यादा प्राइवेसी के लिए सनशेड जैसे फीचर्स हैं. एकॉस्टिक लैमिनेटेड ग्लास शांत केबिन सुनिश्चित करता है, जबकि वायरलेस चार्जिंग, ट्रांसलूसेंट डोर इंसर्ट और “LiveYourMood” इंटरफ़ेस सुविधा को बढ़ाते हैं. एंटरटेनमेंट भी उतना ही एडवांस्ड है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन सिस्टम, तीन बड़ी स्क्रीन, 5G कनेक्टिविटी, एम्बिएंट लाइटिंग, स्मार्ट क्लाइमेट कैंप मोड, और मनोरंजन और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए इंटीग्रेटेड ऐप्स शामिल हैं.

महिंद्रा XEV 9S इंटीरियर और फीचर्स

दूसरी ओर, Kia Carens Clavis EV अपने ICE मॉडल के डिज़ाइन और इक्विपमेंट को आगे बढ़ाती है. इसमें 26.62-इंच का डुअल पैनोरमिक डिस्प्ले है जो इंफोटेनमेंट और ड्राइवर की जानकारी को एक साथ दिखाता है, साथ में 8-स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम भी है. केबिन को 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, फुटवेल लैंप, फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, रिट्रैक्टेबल कप होल्डर और प्रीमियम जबारा कवर से बेहतर बनाया गया है. वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, AQI डिस्प्ले वाला स्मार्ट प्योर एयर प्यूरीफायर और डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ से आराम और भी बढ़ जाता है.

महिंद्रा XEV 9S vs किआ कैरेंस क्लैविस EV: वेरिएंट और कीमत

महिंद्रा XEV 9S के कुल छह वेरिएंट हैं, जिनकी कीमत 19.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यहाँ वेरिएंट के हिसाब से कीमत की पूरी लिस्ट दी गई है:
 
वेरिएंट बैटरी पैक               कीमत (एक्स-शोरूम)
पैक वन अबव 59 kWh      19.95 लाख रुपये
79 kWh                          21.95 लाख रुपये
पैक टू अबव 70 kWh         24.45 लाख रुपये
79 kWh                           25.45 लाख रुपये
पैक थ्री 79 kWh                27.35 लाख रुपये
पैक थ्री अबव 79 kWh        29.45 लाख रुपये
 
किआ कैरेंस क्लैविस EV में भी छह वेरिएंट उपलब्ध हैं. किआ कैरेंस क्लैविस की कीमतें 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. 
वेरिएंट                           कीमत (एक्स-शोरूम)
HTK +                            17.99 लाख रुपये
HTX E                             19.99 लाख रुपये
HTX                                20.49 लाख रुपये
HTX E ER                        21.99 लाख रुपये
HTX ER                          22.49 लाख रुपये
HTX + ER                       24.49 लाख रुपये

Tags: best ev cars in indiaIndia 7-Seater EVKia Carens Clavis EVmahindra xev 9s
