स्पोर्टी लुक्स के साथ कई एडवांस फीचर्स, Kawasaki Z900 STD vs Suzuki GSX R1000R, कौन है सेगमेंट की बेस्ट

Kawasaki Z900 STD vs Suzuki GSX R1000R: बहुत से लोग बाइक को केवल एक मशीन समझकर या केवल उससे अपने रोजमर्रा के कामों को करने के लिए ही नहीं लेते हैं. बल्कि, लोग इसे ड्राइविंग का एक एहसास समझकर भी लेते हैं. जब भी मोटरसाइकिल की बात होती है, तो दिल और दिमाग दोनों की अपनी-अपनी पसंद और कंफर्ट की बात ध्यान में आती है. अगर आप एक बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे में हम आपको इस लेख के माध्यम से इसकी जानकारी देंगे. अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के शौकीन हैं तो ऑटोमोबाइल बाजार में आपके लिए कई बेहतरीन बाइक्स उपलब्ध हैं.

आज हम बात करने जा रहे हैं Suzuki GSX R1000R vs Kawasaki Z900 STD की. दोनों ही बाइकें अपने सेगमेंट की बेहतरीन स्पोर्ट्स बाइक कही जाती हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर और उनके फीचर्स के बारे में.

फीचर्स की तुलना में क्या है अंतर?

Suzuki GSX R1000R में आपको अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स जैसे ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, मोशन ट्रैक कंट्रोल के साथ-साथ रोल टॉर्क कंट्रोल देखने के लिए मिलता है. इस बाइक में आपको Anti-lock Brake System (ABS) और LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं. वहीं, बात करें अगर Kawasaki Z900 STD की तो इसमें आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ TFT डिस्प्ले मिलता है. इसके अलावा LED लाइटिंग, स्पोर्ट्स, रेन और राइडर जैसे मोड्स मिलने के साथ-साथ ABS और इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है.

किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन?

Suzuki GSX R1000R में आपको 999.8 liquid-cooled इंजन मिलता है. यह बाइक आपको 202 ps की पावर देने के साथ ही साथ 117.7 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस बाइक में आपको अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस भी देखने के लिए मिलती है. वहीं, बात करें अगर Kawasaki Z900 STD की तो इस बाइक में 948cc इनलाइन 4 इंजन देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है. यह इंजन 125 PS (122 bhp) की पावर देने के साथ ही साथ 98.6 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है.