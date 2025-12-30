भारत में लॉन्च हुई कावासाकी की नई बाइक Z650RS, कीमत से लेकर फीचर्स तक…यहां जानें- सबकुछ

Kawasaki Z650RS Price: Kawasaki (कावासाकी) ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड कावासाकी Z650RS लॉन्च कर दी है. इस मिडिलवेट सेगमेंट बाइक की कीमत 7.83 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. नए अपडेट में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, हालांकि इसका मैकेनिकल सेटअप पहले जैसा ही है. 2026 मॉडल ईयर Z650RS में सबसे बड़ा बदलाव इंजन लेवल पर किया गया है. इसमें वही 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन है, लेकिन अब यह E20 फ्यूल के हिसाब से बनाया गया है.

जानकारी के अनुसार, यह कदम कावासाकी की अपनी 650cc रेंज को नए एमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट करने की रणनीति का हिस्सा है.

कितने हॉर्स पावर की है बाइक? (How many horsepower does the bike have?)

इस बाइक की इंजन 68 हॉर्सपावर और 62.1 Nm का टॉर्क देता है और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स है. बाइक में स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है. डिजाइन के मामले में Z650RS ने अपने नियो-रेट्रो DNA को पूरी तरह से बरकरार रखा है. इसमें एक गोल LED हेडलैंप, चौड़े हैंडलबार, टियरड्रॉप के आकार का फ्यूल टैंक और एक फ्लैट सिंगल-पीस सीट है. 2026 वर्जन के लिए कावासाकी ने पिछले ब्लैक-गोल्ड स्कीम की जगह एक नया मेटैलिक ब्लू और गोल्ड कलर ऑप्शन पेश किया है. गोल्डन अलॉय व्हील्स बाइक के क्लासिक लुक को और भी बेहतर बनाते हैं.

बाइक की फीचर कैसी है? (What are the features of the bike?)

इस मोटरसाइकिल का सस्पेंशन सेटअप भी पहले जैसा ही है. इसमें आगे टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो रोज़ाना की राइडिंग और हाईवे इस्तेमाल दोनों के लिए बैलेंस्ड अनुभव देने का दावा करता है. ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिसमें आगे डुअल-डिस्क सेटअप है.

फीचर्स के मामले में Z650RS में एनालॉग-स्टाइल स्पीडोमीटर और टैकोमीटर हैं, जो एक मल्टी-फंक्शनल LCD डिस्प्ले के साथ आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल भी शामिल है, जिसमें दो सेलेक्टेबल मोड मिलते हैं. यह सेटअप बाइक को इसके रेट्रो कैरेक्टर से समझौता किए बिना मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स देता है.