Kawasaki W800 या Kawasaki KX250F में कौन सी बाइक है ज्यादा बेहतर, जानें दोनों में अंतर

Kawasaki W800 vs Kawasaki KX250F: कावासाकी W800 और कावासाकी KX250F दोनों बहुत ही शानदार बाइक्स हैं, अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए दोनों में अंतर लेकर आए हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 26, 2026 4:45:32 PM IST

Kawasaki W800 vs Kawasaki KX250F: कावासाकी W800 और कावासाकी KX250F के बीच चुनाव करना दो बिल्कुल अलग मोटरसाइक्लिंग एक्सपीरिएंस के बीच चुनाव करने जैसा है: एक ओर शांति और स्टाइल के साथ क्लासिक क्रूजिंग और दूसरी ओर तेज, एड्रेनालाईन भरी मोटोक्रॉस रोमांच.

W800 उन राइडर्स के लिए है जो पुराने जमाने की सुंदरता और आरामदायक मॉडर्न-क्लासिक एक्सपीरिएंस चाहते हैं. वहीं, KX250F उन लोगों के लिए है जो हल्की, तेज और आक्रामक मशीन में मिट्टी और ट्रैक पर अपनी सीमा को चुनौती देना चाहते हैं.

कावासाकी W800 के फीचर्स

इंजन- W800 में 773cc का एयर-कूल्ड वर्टिकल ट्विन इंजन है, जिसमें 360 डिग्री क्रैंक और विशिष्ट बेल्व-गियर ड्राइव है. ये स्मूद और लाइनियर टॉर्क देता है, जो रेसिंग के बजाय आरामदायक क्रूजिंग के लिए परफेक्ट है.

खासियत- इसके क्रोम-प्लेटेड पार्ट्स, स्पोक्ड व्हील्स और गूंजते एग्जॉस्ट साउंड इसे बेहद शानदार बनाते हैं. लेकिन भारी (224 किग्रा) होने के कारण हाई-स्पीड हाइवे रेसिंग के लिए ये बाइक सही नहीं है.

कावासाकी KX250F के फीचर्स

 इंजन और प्रदर्शन- KX250F में 249cc का लिक्विड-कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल इंजन है. ये उच्च-रेव, पावरफुल इंजन है जो तेज एक्सीलरेशन और आर्म-रिपिंग रोमांच के लिए बनाया गया है. इस बाइक का दाम ₹ 7,32,773 इतना है.

खासियत- ये बेहद हल्की (लगभग 104–108 किग्रा) है और एडवांस्ड, फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ आती है और ये बाइक रोड-लीगल नहीं है, रखरखाव अधिक है और इसका उपयोग सिर्फ ट्रैक तक ही सीमित है. इस बाइक का दाम ₹ 7,43,405 है.

कौन सी बाइक आपको बुला रही है?

 W800 चुनें, अगर आप स्टाइल में क्रूज करना पसंद करते हैं, पेट्रोल की खुशबू को पसंद करते हैं, “मॉडर्न-क्लासिक” लुक्स पसंद करते हैं और ऐसी बाइक चाहते हैं जो सबका ध्यान खींचे.

 KX250F चुनें, अगर आप मोटोक्रॉस ट्रैक पर जीतने का रोमांच चाहते हैं, एड्रेनालाईन के लिए जीते हैं, प्रतियोगिता-तैयार बाइक चाहते हैं और हल्की मशीन में मिट्टी पर घूमना चाहते हैं.

 

 

