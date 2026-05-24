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Kawasaki W800 vs Jawa 42: पावर से परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? किसमें मिलेगी दमदार पावर

दोनों बाइकों में आपको बेहद दमदार और किफायती फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच कौन से अंतर देखने के लिए मिल जाते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: May 24, 2026 7:28:45 PM IST

Kawasaki W800 vs Jawa 42: पावर से परफॉर्मेंस तक कौन किससे ज्यादा बेहतर? किसमें मिलेगी दमदार पावर


Kawasaki W800 vs Jawa 42: आज के समय में बाइक लेना केवल अपने रोजमर्रा के कामों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि, बहुत से लोग बाइक को स्टाइल और एक अच्छे राइडिंग एक्सपीरिएंस के लिए लेते है. आजकल लोग एडवेंचर और स्पोर्ट्स बाइक्स को ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी किसी स्पोर्ट्स बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आप Kawasaki W800 vs Jawa 42 को ले सकते हैं. दोनों बाइकें अपने सेगमेंट की बेस्ट मानी जाती हैं साथ ही साथ दोनों बाइकों में एक दमदार इंजन भी देखने के लिए मिल जाता है.

दोनों बाइकों में आपको बेहद दमदार और किफायती फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाता है. लेकिन, इन्हें लेने से पहले आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में जान लेना चाहिए. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच कौन से अंतर देखने के लिए मिल जाते हैं. 

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Kawasaki W800 vs Jawa 42 फीचर्स में अंतर

Kawasaki W800 में LED लाइटिंग, ABS के साथ-साथ स्लिप एंड असिस्ट क्लच और twin-pod instrument console देखने के लिए मिलता है. इस बाइक में आपको 320mm सिंगल डिस्क फ्रंट ब्रेक और 270mm रियर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Jawa 42 में आपको ऑफसेट स्पीडोमीटर और राउंड एलईडी हेडलाइट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है. इस बाइक में आपको डिजिटल ट्रिपमीटर का भी विकल्प मिल जाता है, जिससे आप स्पीड और फ्यूल आदि को डिजिटल मीटर में देख सकते हैं.  

परफॉर्मेंस में क्या है तुलना?

Kawasaki W800 में आपको 773cc air-cooled और 4 स्ट्रोक वाला वर्टिकल ट्विन इंजन मिलता है, जो 52 PS की पावर देने के साथ-साथ 6500 rpm और 62.9 Nm का टॉर्क जनरेट करती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Jawa 42 में आपको 294.72cc J-Series का लिक्विड कूल्ड, जोकि सिंगल सिलेंडर के साथ देखने के लिए मिल जाता है. यह इंजन आपको 27.32 PS की पावर देने के साथ 26.84 Nm का टॉर्क भी जनरेट करता है. इस बाइक में आपको 13.2 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है.

Tags: Kawasaki W800
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