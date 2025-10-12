इस कार निर्माता कंपनी ने EV सेगमेंट में दूसरा स्थान किया हासिल, इन दो कारों ने छू लिया लोगों का दिल
जेएस डब्लयू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) की दो इलेक्ट्रिक कारों एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) और एमजी एम9 प्रेसिडेंशियल लेमोसिन (MG M9 Presidential Limousine) की बिक्री से ये कंपनी देश में दूसरी इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बन गई है। इस साल सितंबर के महीने में कंपनी 34 फिसदी ग्रोथ देखने को मिली है।

By: Hasnain Alam | Last Updated: October 12, 2025 5:32:25 PM IST

JSW MG Motor India Sale : भारत में इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में वाहन निर्माता कंपनी जेएस डब्लयू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) की इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड भी ज्यादा है. इस डिमांड के चलते यह कंपनी भारत में दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी बन गई है. कंपनी का लक्ष्य अगले साल तक भारत में पहला स्थान हासिल करने का है.  

JSW MG मोटर इंडिया की एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) और एमजी एम9 प्रेसिडेंशियल लेमोसिन (MG M9 Presidential Limousine) दोनों कारों की भारी डिमांड है. दोनों मॉडल्स पर करीब 3 से लेकर 4 महीने तक की वेटिंग चल रही है। इसी कारण से इस कंपनी ने इस सेगमेंट में भारत में दूसरा स्थान हासिल किया है. 

कंपनी ने हुई 34 फिसदी ग्रोथ

सितंबर के महीने में कंपनी ने पिछले साल की तुलना में 34 फिसदी ग्रोथ की है। सितंबर 2025 में जेएस डब्लयू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG Motor India) ने कुल 6728 यूनिट्स को सेल किया, वहीं साल 2024 के सितंबर महीने में कंपनी ने कुल 5021 यूनिट्स को बेचा था.

किस सेगमेंट में आती हैं दोनों कारें

बता दें कि एमजी एम9 प्रेसिडेंशियल लेमोसिन (MG M9 Presidential Limousine) की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार है। इस सेगमेंट का टारगेट वीआईपी, हाई-प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ बिजनेसमैन व कॉरपॉरेट एग्जीक्यूटिव्स भी हैं. इसकी सीधी टक्कर मर्सिडीज की मेबैक और बीएमडब्लयू की 7 सीरीज से होती है.

वहीं बात करें एमजी साइबरस्टर (MG Cyberster) की तो इसने भी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का खिताब हासिल कर लिया है. इस कार की अब तक 256 यूनिट्स सेल हो चुकी हैं.

MG India के हेड ने दी जानकारी

कोलकाता में अपने एक्सपीरियंस सेंटर के लॉन्च के मौके पर एमजी सेलेक्ट के इंटरिम हेड मिलिंद शाह ने कहा कि भारत के लग्जरी ईवी सेगमेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है और यह उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य लक्जरी और बड़े पैमाने पर दोनों श्रेणियों में नंबर एक बनना है. उन्होंने आगे कहा कि भारत में ईवी बाजार तेजी से बढ़ रहा है और हमारा लक्ष्य 2026 में नंबर एक खिलाड़ी बनना है.

उन्होंने यह भी कहा कि एमजी साइबरस्टर और एमजी एम9 प्रेसिडेंशियल लेमोसिन लोगों को काफी आकर्षित कर रही है और यह दोनों कारें उन लोगों को भी लुभा रही हैं, जो परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों चाहते हैं. शाह ने आगे कहा कि सितंबर के महीने में हमने 213 इकाइयां बेचीं. कंपनी की मौजूदा उद्योगक्षेत्र की मात्रा के आधार पर हर महीने 350 से अधिक यूनिट्स बेचने का आंकड़ा छूने से कंपनी को नंबर एक का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

