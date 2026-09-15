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Josh Engels: कौन हैं जोश एंगेल्स? जिन्होंने छोड़ी Google AI रिसर्चर की नौकरी; ठुकारए OpenAI और Anthropic जैसे कंपनियों के ऑफर

Who is Josh Engels: जोश एंगेल्स AI सेफ्टी के सेक्टर में काम करने वाले रिसर्चर है. वह Google DeepMind की AGI Safety टीम का हिस्सा रह चुके हैं. उनका काम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़े जोखिमों को समझने पर केंद्रित रहा है, जो भविष्य में इंसानों से कहीं ज्यादा सक्षम हो सकती हैं.

By: Shristi S | Published: September 15, 2026 4:10:40 PM IST

कौन हैं जोश एंगेल्स? जिन्होंने छोड़ी Google AI रिसर्चर की नौकरी
कौन हैं जोश एंगेल्स? जिन्होंने छोड़ी Google AI रिसर्चर की नौकरी


Josh Engels Quit Job: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इसके संभावित खतरों पर भी बहस तेज हो रही है. लेकिन अगर AI के खतरे को लेकर किसी रिसर्चर ने अपनी नौकरी ही छोड़ दी हो और दूसरी बड़ी AI कंपनियों के ऑफर भी ठुकरा दिए हों, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया. गुगल डीपमाइंड की एजीआई सेफ्टी टीम में काम कर चुके AI रिसर्चर जोश एंगेल्स का फैसला इसी वजह से चर्चा में है. एंगेल्स ने डीपमाइंड छोड़ने के बाद AI के भविष्य को लेकर एक ऐसी चेतावनी दी है, जिसने AI सेफ्टी की बहस को फिर से गर्म कर दिया है. उनका कहना है कि उन्हें इस बात की काफी चिंता है कि आने वाले पांच सालों में AI सिस्टम से ज्यादा नुकसान हो सकता है. 

कौन हैं जोश एंगेल्स?

जोश एंगेल्स AI सेफ्टी के सेक्टर में काम करने वाले रिसर्चर है. वह Google DeepMind की AGI Safety टीम का हिस्सा रह चुके हैं. उनका काम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से जुड़े जोखिमों को समझने पर केंद्रित रहा है, जो भविष्य में इंसानों से कहीं ज्यादा सक्षम हो सकती हैं. डीपमाइंड छोड़ने के बाद एंगेल्स अब METR से जुड़े हैं. यह संगठन AI सिस्टम की क्षमताओं और उनसे जुड़े संभावित जोखिमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के काम पर फोकस करता है. 

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फिर Google DeepMind क्यों छोड़ा?

एंगेल्स के मुताबिक, उन्हे DeepMind में अपना काम पसंद था. इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि उनके पास OpenAI और Anthropic से भी काम करने के ऑफर थे, लेकिन उन्होंने दोनों को स्वीकार नहीं किया. एंगेल्स ने अपने X पर बताय कि वह करीब तीन सप्ताह पहले कंपनी से अलग हुए थे. उनके फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह AI की बढ़ती क्षमताओं और उसके साथ बढ़ते जोखिमों को बताया गया. उनका मानना है कि AI सेफ्टी पर काम करने की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है.

अगले 5 साल में बहुत ज्यादा नुकसान का डर क्यों?

एंगेल्स ने AI को लेकर कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें खुद नहीं पता कि बड़े नुकसान की वास्तविक संभावना कितनी है. लेकिन उनका तर्क है कि जोखिम को नजरअंदाज करने के लिए यह संभावना बहुत बड़ी है. उनके मुताबिक, अगर AI से होने वाले संभावित नुकसान का खतरा पर्याप्त रूप से बड़ा है, तो AI सेफ्टी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक मानकर उस पर ज्यादा संसाधन और शोध लगाया जाना चाहिए. यह सोच उन्हें AI Development की मौजूदा रफ्तार को लेकर चिंतित करती है. 

असली चिंता है AI रिसर्चर रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट

उनकी चिंता की जड़ में वह है जिसे AI रिसर्चर रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट कहते हैं. एक AI सिस्टम दूसरे AI सिस्टम को डिज़ाइन करने या बेहतर बनाने में काबिल हो जाता है. वह नया सिस्टम AI को बेहतर बनाने में और भी बेहतर हो जाता है, जिससे एक फीडबैक लूप बनता है. अगर ऐसा सिस्टम इंसानी लक्ष्यों के साथ ठीक से अलाइन नहीं होता है, तो एंगेल्स का मानना ​​है कि इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं.

उन्होंने कहा, AI कंपनियां सभी सुपरइंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन सिस्टम का ज़िक्र करते हुए जो आखिरकार कई तरह के कामों में इंसानों से बहुत बेहतर हो सकते हैं. एंगेल्स के अनुसार, समस्या यह है कि रिसर्चर अभी भी यह नहीं जानते हैं कि ऐसे सिस्टम को खुद को बेहतर बनाने से पहले उन्हें काफी सुरक्षित कैसे बनाया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि गलत तरीके से अलाइन किया गया रिकर्सिव सेल्फ-इम्प्रूवमेंट लूप बहुत बुरा हो सकता है.

AI मॉडल के व्यवहार ने बढ़ाई चिंता

एंगेल्स ने AI सिस्टम से जुड़ी हाल की कई घटनाओं की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि रिसर्चर ने मॉडल को एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करते, कंपनियों को हैक करते, अपने कामों को छिपाते और इंसानों को सोशली इंजीनियर करने की कोशिश करते देखा है. उनका तर्क यह नहीं है कि ये अलग-अलग घटनाएं ज़रूरी तौर पर बहुत बुरी होती हैं. बड़ी चिंता यह है कि वे तेज़ी से काबिल होते जा रहे सिस्टम के व्यवहार के बारे में क्या बताती हैं.

एंगेल्स ने कहा कि मौजूदा AI मॉडल समय के साथ कम अलाइन होते दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं. उनका मानना ​​है कि इंडस्ट्री के खुद को बेहतर बनाने वाले AI की दिशा में अगला बड़ा कदम उठाने से पहले यह एक चेतावनी होनी चाहिए.

AI की रफ्तार से तेज होनी चाहिए सेफ्टी

एंगेल्स ने कहा कि इसका जवाब जरूरी नहीं कि AI डेवलपमेंट को पूरी तरह से रोक दिया जाए. इसके बजाय, वह चाहते हैं कि AI डेवलपमेंट इतना धीमा हो जाए कि सेफ्टी रिसर्च भी आगे बढ़ सके. उन्होंने लिखा, इसका मतलब है कि AI डेवलपमेंट की रफ़्तार इतनी धीमी हो कि काबिलियत मॉडल को अलाइन करने की हमारी काबिलियत से आगे न निकल जाए.

METR में अब क्या करेंगे एंगेल्स?

METR में एंगेल्स की नई भूमिका इस बात पर फोकस करेगी कि AI मिसअलाइनमेंट कहां से आता है, यह टेस्ट करना कि मौजूदा सेफ्टी उपाय काम करते हैं या नहीं और यह देखना कि रिसर्चर असल में AI अलाइनमेंट की समस्या को हल करने के लिए सही रास्ते पर हैं या नहीं. एंगेल्स ने यह भी कहा कि METR का काम ज़रूरी है, लेकिन अपने आप में काफी नहीं है. उन्होंने और ज़्यादा ऑर्गनाइज़ेशन की मांग की जो AI कंपनियों को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट कर सकें और उन्हें ज़िम्मेदार ठहरा सकें. एंगेल्स की चेतावनी AI इंडस्ट्री के लिए एक खास तौर पर सेंसिटिव समय पर आई है.

इस महीने की शुरुआत में, जैकब कॉक्सन ने ओपनAI में काम करने के बाद एंथ्रोपिक से इस्तीफ़ा दे दिया. उन्होंने कहा कि AI कंपनियां खुद को बेहतर बनाने वाली सुपरइंटेलिजेंस की तरफ दौड़ रही हैं और चेतावनी दी कि ये सिस्टम बनाने वाले लोग मानते हैं कि AI इस दशक के आखिर तक सभी इंसानों को मार सकता है. एंथ्रोपिक अलाइनमेंट साइंस लीड इवान हबिंगर ने बाद में कहा कि वह कॉक्सन के अंदाज़े से सहमत हैं और अगले दशक में AI के सभी इंसानों को मारने की संभावना 10 परसेंट से ज़्यादा है.

Tags: AIGoogle DeepMind chief scientistJosh Engels
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