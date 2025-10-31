1 रुपये में मिल रहा है कुछ लोगों को JioHotstar का सब्सक्रिप्शन, क्या आप भी है लक्की पर्सन.. तुरंत चेक करें अपना अकाउंट

आजकल फिल्मों, वेब सीरीज और क्रिकेट मैचों का शौक लगभग हर किसी को होता है. लेकिन हर बार दोस्तों से ओटीटी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड मांगना थोड़ा झंझट भरा हो सकता है. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर कई यूजर्स ने दावा किया है कि उन्हें JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 रुपये में मिला है. चलिए जानते हैं क्या है ये ऑफर, इसके फायदे और कैसे आप भी चेक कर सकते हैं कि ये ऑफर आपको मिला है या नहीं.

JioHotstar प्रीमियम के फायदे

JioHotstar का प्रीमियम प्लान कई खास सुविधाएं देता है.

बिना विज्ञापन के कंटेंट देखने की सुविधा मिलती है.

एक ही अकाउंट को चार डिवाइस पर एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

आप इसे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप किसी भी डिवाइस पर चला सकते हैं.

इसमें 4K, Dolby Vision और Dolby Atmos जैसे हाई-क्वालिटी फीचर्स का सपोर्ट मिलता है.

इसका मतलब है कि आप फिल्मों, सीरीज या स्पोर्ट्स मैच का आनंद बेहतर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में ले सकते हैं.

ऐसे चेक करें कि आपको ऑफर मिला है या नहीं

अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये खास ऑफर मिला है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें-

1. अपने फोन में JioHotstar ऐप डाउनलोड करें.

2. अब उस नंबर से लॉग इन करें, जिस पर फिलहाल कोई एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है.

3. लॉग इन के बाद नीचे दिए गए ‘My Space’ आइकन पर टैप करें और फिर ‘Subscribe’ पर जाएं.

4. अब आपके सामने सभी सब्सक्रिप्शन प्लान्स की लिस्ट खुलेगी.

5. अगर आप इस ऑफर के लिए चुने गए हैं, तो सभी प्लान्स सिर्फ 1 रुपये में दिखेंगे.

6. अपने पसंद का प्लान चुनें और 1 रुपये का पेमेंट कर दें.

बस! आपका JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा.

कुछ जरूरी बातें

ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ऑफर के बारे में अभी तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर कई लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये ऑफर सभी को मिल रहा है या कुछ चुनिंदा यूजर्स को.

अगर आपको येे ऑफर मिल जाता है, तो इसका फायदा आप पूरा एक महीना उठा सकते हैं. इसके बाद अगले महीने से सामान्य रेट पर भुगतान करना पड़ सकता है. अगर आप आगे सब्सक्रिप्शन जारी नहीं रखना चाहते, तो आप ऑटो-रिन्यूअल बंद कर सकते हैं.