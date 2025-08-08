JIO vs Airtel vs VI: 200 रुपये वाला रिचार्ज में मिलेगा सब कुछ, जानें कौन सा है बेहतर?

JIO vs Airtel vs VI: अगर आप हर महीने मोबाइल रिचार्ज पर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, बल्कि कॉलिंग, डेटा और एसएमएस जैसे सभी ज़रूरी फायदे भी पाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। जियो, एयरटेल और वीआई 200 रुपये से कम कीमत में ऐसे प्रीपेड प्लान ऑफर कर रहे हैं, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा, एसएमएस और कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे सब कुछ मिलता है। ताकि आप अपने बजट में सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें। पूरी लिस्ट देखें:

2025 में सबसे किफायती रिचार्ज प्लान

रिलायंस जियो

189 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: अगर आप जियो यूजर हैं, तो अपने सिम को एक्टिव रखने के लिए 189 रुपये का रिचार्ज प्लान सबसे किफायती विकल्प है। यह प्लान 28 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 300 एसएमएस और 2GB डेटा मिलता है और 300 SMS मिलते हैं। इसके अलावा, यह जियो ऐप्स, जैसे कि JioTV और JioCloud, का एक्सेस भी प्रदान करता है।

199 रुपये वाले प्रीपेड प्लान: जियो के 199 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैधता 18 दिनों की है। इस प्लान में प्रतिदिन 1.5GB डेटा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, जियो टीवी सब्सक्रिप्शन और जियो क्लाउड जैसे अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।

एयरटेल

एयरटेल यूजर्स के लिए अपने सिम को एक्टिव रखने का सबसे किफायती रिचार्ज प्लान 199 रुपये का है, जो रिलायंस जियो के किफायती प्लान से 100 रुपये महंगा है। 199 रुपये के रिचार्ज प्लान में 28 दिनों की वैधता के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉल और प्रतिदिन 100 एसएमएस मिलते हैं। इसके अलावा, इस रिचार्ज प्लान में 2GB डेटा भी मिलता है, जिसका इस्तेमाल प्लान की पूरी वैधता के लिए किया जा सकता है।इस प्लान में कुल 300 SMS भी दिए जाते हैं।

वोडाफोन आइडिया (Vi)

99 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: Vi यूज़र्स के लिए सबसे किफ़ायती रिचार्ज प्लान की कीमत उनके लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग होती है। कुछ सर्किल में 99 रुपये का रिचार्ज प्लान उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में 155 रुपये का प्लान भी उपलब्ध है। 99 रुपये का रिचार्ज प्लान 15 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें 500MB डेटा, 99 रुपये का टॉकटाइम और मानक दरों पर 1900 पर पोर्ट-आउट एसएमएस भेजने की सुविधा के अलावा कोई एसएमएस लाभ नहीं मिलता है। वहीं, 155 रुपये का रिचार्ज प्लान 20 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल, 300 एसएमएस और इंटरनेट ब्राउज़िंग के लिए 1GB डेटा मिलता है।

189 रुपये वाला प्रीपेड प्लान: Vi के 189 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की वैधता 26 दिनों की है। इसमें कुल 1GB डेटा (बिना किसी दैनिक सीमा के) और कुल 300 SMS मिलते हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल और Vi मूवीज़ और टीवी सब्सक्रिप्शन भी मिलता है।

इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है?

महीने के हिसाब से, जियो का 189 रुपये वाला रिचार्ज प्लान एयरटेल के 199 रुपये वाले प्लान से सस्ता है, लेकिन एयरटेल जियो की तुलना में रोज़ाना ज़्यादा एसएमएस देता है। गौरतलब है कि वीआई का 99 रुपये वाला रिचार्ज प्लान निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में सबसे सस्ता है, लेकिन इसमें बहुत कम लाभ मिलते हैं।