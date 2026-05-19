Jio Vs Airtel: 200 रुपये से कम में कौन दे रहा ज्यादा फायदा? जानिए किस कंपनी का प्लान है सबसे बेहतर

Jio Vs Airtel: आज के समय में मोबाइल रिचार्ज प्लान चुनना आसान नहीं रह गया है. हर कंपनी कम कीमत में ज्यादा डेटा और बेहतर सुविधाएं देने का दावा करती है. अगर आप भी कम बजट में ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें कॉलिंग, इंटरनेट और SMS जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मिल जाएं, तो Jio और Airtel के ये दो प्लान आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं.

दोनों कंपनियों ने 200 रुपये से कम कीमत वाले प्लान पेश किए हैं. जियो का प्लान 198 रुपये का है, जबकि एयरटेल का प्लान 199 रुपये में आता है. कीमत में सिर्फ 1 रुपये का फर्क है, लेकिन दोनों के फायदे काफी अलग हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन-सा प्लान ज्यादा वैल्यू देता है.

जियो का 198 रुपये वाला प्लान

जियो का 198 रुपये का प्लान 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में कस्टमरों को रोजाना 2GB डेटा मिलता है, यानी कुल 28GB इंटरनेट डेटा दिया जा रहा है. इसके अलावा योग्य यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिल सकता है. प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भी दिए जा रहे हैं. इसके साथ जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं.

एयरटेल के 199 रुपये वाले प्लान में क्या खास?

एयरटेल का 199 रुपये वाला प्लान कई मामलों में ज्यादा आकर्षक दिखाई देता है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 28 दिनों की वैलिडिटी है, जो जियो के मुकाबले दोगुनी है. इसमें भी कस्टमरों को रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS की सुविधा मिलती है. यानी डेटा और कॉलिंग के मामले में ये प्लान काफी मजबूत है. यूजर्स को 12 महीने के लिए एडोब एक्सप्रेस का प्रीमियम प्लान मिलता है, जो खासतौर पर स्टूडेंट्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उपयोगी हो सकता है.

कौन-सा प्लान है ज्यादा फायदेमंद?

अगर दोनों प्लान्स की तुलना की जाए, तो एयरटेल का प्लान ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होता है. सिर्फ 1 रुपये ज्यादा देकर यूजर्स को दोगुनी वैलिडिटी मिल रही है. साथ ही अतिरिक्त सुविधाएं भी ज्यादा दी जा रही हैं.