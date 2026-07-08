सिर्फ ₹55 में एंटरटेनमेंट का धमाका! JioTV Pro Pack में मिलेंगे 1000+ लाइव TV चैनल्स का मजा

JioTV Pro Pack ₹55 plan: रिलायंस जियो ने भारत में एंटरटेनमेंट पर केंद्रित एक नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है जिससे सब्सक्राइबर JioTV मोबाइल ऐप के जरिए 1,000 से ज्यादा टीवी चैनलों का मजा ले सकते हैं. यह नया और सस्ता प्लान जियो के प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है. JioTV प्रो पैक में वॉयस कॉलिंग, SMS या मोबाइल डेटा जैसे फायदे शामिल नहीं हैं. ₹55 की कीमत वाले इस नए JioTV प्रो पैक में 150 से ज्यादा प्रीमियम चैनलों का एक्सेस मिलता है. हालांकि इस प्लान के साथ JioStar और Sony के लाइव स्पोर्ट्स चैनल नहीं देखे जा सकते.

Jio का सस्ता JioTV Pro पैक

रिलायंस Jio ने भारत में ₹55 का नया JioTV Pro पैक लॉन्च किया है. एंटरटेनमेंट पर केंद्रित इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है और इसके जरिए यूजर्स JioTV मोबाइल ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन पर 16 से ज्यादा भाषाओं में 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं. यह नया रिचार्ज प्लान ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह के Jio रिचार्ज चैनलों पर उपलब्ध है.

Jio का कहना है कि इस नए प्लान में 150 से ज्यादा प्रीमियम चैनल मिलते हैं जिनमें StarPlus HD, Colors HD, Sony Entertainment Television HD, Discovery और Animal Planet शामिल हैं. ₹55 के JioTV Pro पैक में JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery और ETV जैसे ब्रॉडकास्टर्स के चैनल भी शामिल हैं. हालांकि इस ऑफर में JioStar और Sony के लाइव स्पोर्ट्स चैनल शामिल नहीं हैं.

कंपनी का कहना है कि JioTV Pro Pack के लिए अलग से एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है. ₹55 वाले प्लान से रिचार्ज करने के बाद यूजर्स JioTV ऐप खोल सकते हैं अपने Jio मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हैं और तुरंत स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं. दावा किया गया है कि रिचार्ज पूरा होते ही सभी प्रीमियम चैनल उपलब्ध हो जाते हैं.