जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी! पाएं फ्री रिचार्ज और बंपर रिवार्ड्स

5-7 सितंबर तक 5G यूजर्स को फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जियो ने अपने 9 साल पूरे होने और 10वें साल में कदम रखने के मौके पर 50 करोड़ यूजर्स के लिए तीन खास सेलिब्रेशन ऑफर लॉन्च किए हैं।

Published By: JP Yadav
Published: September 6, 2025 12:22:42 IST

jio Celebration plan
jio Celebration plan

रिलायंस जियो ने की एक बड़ी घोषणा। जियो के 9 साल पूरे होने और 10वें साल में कदम रखने के मौके पर कंपनी ने अपने यूजर्स को एक खास तोहफा दिया है। इस खास ऑफर के अंदर जियो तीन दिनों तक अपने सभी यूजर्स को फ्री अनलिमिटेड डेटा दे रहा है और साथ ही एक महीने का रिचार्ज भी बिलकुल मुफ्त मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि वह तीन खास सेलिब्रेशन प्लान लेकर आई है जिनका फायदा सभी 50 करोड़ जियो यूजर्स को मिलेगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जियो ने अभी हाल ही में 50 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया है।

Jio का वीकेंड डेटा ऑफर

जियो ने दी गई जानकारी में बताया है कि कंपनी ने जियो सिम यूजर्स के लिए तीन खास सेलिब्रेशन प्लान launch किए हैं। इसके तहत 5-7 सितंबर के बीच आने वाले वीकेंड पर JIO अपने सभी 5G यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा देगा चाहे उनका प्लान कोई भी हो। वहीं जो यूजर्स अभी 4G फोन इस्तेमाल करते हैं वे 39 रुपये का डेटा ऐड-ऑन खरीदकर रोजाना 3GB 4G डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे।

349 रुपये का सेलिब्रेशन plan

जियो ने अपने सभी यूजर्स के लिए एक महीने तक चलने वाला खास सेलिब्रेशन प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान उन ग्राहकों (Customers) के लिए है जिनका प्लान 349 रुपये या उससे ज्यादा का है। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जिनके लॉन्ग-टर्म प्लान में रोजाना 2GB या उससे ज्यादा डेटा है उन सभी यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। इसके सब के अलावा जियो यूजर्स को 3,000 रुपये के सेलिब्रेशन वाउचर मिलेंगे और जियो हॉटस्टार और जियो सावन प्रो का 1 महीने का फ्री subscription भी दिया जाएगा। इस प्लान को खरीदने वाले यूजर्स को Zomato गोल्ड का 3 महीने का और नेटमेड्स फर्स्ट का 6 महीने का subscription भी मिलेगा। साथ ही वह जियो होम का 2 महीने का मुफ्त ट्रायल भी ले सकते हैं। ये सारे फायदे पोस्टपेड यूजर्स पर भी लागू किए जाएगें। जो यूजर्स 349 रुपये से कम वाले प्लान पर हैं वह सिर्फ 100 रुपये का अतिरिक्त पैक खरीदकर इन सभी लाभों का फायदा उठा सकते हैं।

13 महीने मिलेगा free रिचार्ज

जियो ने अपने सभी यूजर्स के लिए तीसरा ऑफर लॉन्च किया है जिसका नाम है एनिवर्सरी ईयर सेलिब्रेशन। इस ऑफर के अंदर अगर कोई यूजर 349 रुपये वाला रिचार्ज लगातार 12 महीने समय पर करता है तो उसे 13वें महीने का रिचार्ज free में मिलेगा। कंपनी ने बताया है कि जो भी यूजर्स अपनी सर्विस का रिचार्ज 12 महीने तक नियमित रूप से करते रहे उन्हें 13वां महीना बिना पैसे दिए मिलेगा।

