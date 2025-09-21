Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस

BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. अब नया SIM कार्ड लेने के लिए आपको BSNL स्टोर जाने की जरूरत नहीं है. कंपनी ने SIM Home Delivery Service लॉन्च की है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन सिम ऑर्डर करके उसे घर पर ही मंगवा सकते हैं. चाहे आप नए यूजर हों या पुराने, इस सुविधा से आपको काफी आसानी होगी.

BSNL SIM Home Delivery के फायदे

BSNL की यह नई सेवा लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है. अब ग्राहक बिना बाहर निकले घर बैठे नया SIM ले सकते हैं. इसके लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आपके घर आएगा और वहीं पर डिजिटल KYC की जाएगी. प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के विकल्प मौजूद हैं और सिम कुछ ही दिनों में आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा.

BSNL SIM ऑनलाइन कैसे मंगवाएं?

SIM ऑर्डर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले आपको BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाना होगा या फिर गूगल पर “BSNL SIM Home Delivery” सर्च करना होगा. यहां आपसे आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा ताकि सिम सही जगह पहुंच सके. इसके बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान चुन सकते हैं. जब आप बुकिंग कन्फर्म कर देंगे तो आपके पास SMS या ईमेल के जरिए कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा. डिलीवरी के समय आपको आधार कार्ड या कोई और वैध ID दिखाकर KYC करनी होगी. KYC पूरी होने के कुछ ही घंटों में आपका नया BSNL SIM एक्टिवेट हो जाएगा.

BSNL SIM के ऑफर्स और उपलब्धता

BSNL का 4G SIM देश के ज्यादातर शहरों और कस्बों में उपलब्ध है. कंपनी समय-समय पर कुछ खास प्रमोशनल कैम्पेन भी चलाती है, जिनमें ग्राहकों को फ्री SIM दिया जाता है. इसके अलावा BSNL के रिचार्ज प्लान बहुत किफायती हैं, जिनकी शुरुआत सिर्फ 107 रुपये से होती है. ग्राहक अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग वाले पैक भी चुन सकते हैं.

क्यों चुनें BSNL SIM Home Delivery?

BSNL भारत के सबसे भरोसेमंद टेलीकॉम नेटवर्क्स में से एक है. खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में इसकी पहुंच बहुत अच्छी है. SIM की होम डिलीवरी से ग्राहकों को और भी आसानी हो गई है क्योंकि अब उन्हें लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है. इस सेवा से लोग बिना झंझट के तुरंत कनेक्ट रह सकते हैं.