Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस
Home > टेक - ऑटो > Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस

Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस

कंपनी ने SIM Home Delivery Service लॉन्च की है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन सिम ऑर्डर करके उसे घर पर ही मंगवा सकते हैं. चाहे आप नए यूजर हों या पुराने, इस सुविधा से आपको काफी आसानी होगी.

By: Renu chouhan | Published: September 21, 2025 12:10:55 PM IST

Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस

BSNL ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है. अब नया SIM कार्ड लेने के लिए आपको BSNL स्टोर जाने की जरूरत नहीं है. कंपनी ने SIM Home Delivery Service लॉन्च की है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन सिम ऑर्डर करके उसे घर पर ही मंगवा सकते हैं. चाहे आप नए यूजर हों या पुराने, इस सुविधा से आपको काफी आसानी होगी.

BSNL SIM Home Delivery के फायदे
BSNL की यह नई सेवा लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है. अब ग्राहक बिना बाहर निकले घर बैठे नया SIM ले सकते हैं. इसके लिए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आपके घर आएगा और वहीं पर डिजिटल KYC की जाएगी. प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के विकल्प मौजूद हैं और सिम कुछ ही दिनों में आपके पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा.

BSNL SIM ऑनलाइन कैसे मंगवाएं?
SIM ऑर्डर करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले आपको BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट bsnl.co.in पर जाना होगा या फिर गूगल पर “BSNL SIM Home Delivery” सर्च करना होगा. यहां आपसे आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा ताकि सिम सही जगह पहुंच सके. इसके बाद आप अपनी जरूरत के अनुसार प्रीपेड या पोस्टपेड प्लान चुन सकते हैं. जब आप बुकिंग कन्फर्म कर देंगे तो आपके पास SMS या ईमेल के जरिए कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा. डिलीवरी के समय आपको आधार कार्ड या कोई और वैध ID दिखाकर KYC करनी होगी. KYC पूरी होने के कुछ ही घंटों में आपका नया BSNL SIM एक्टिवेट हो जाएगा.

BSNL SIM के ऑफर्स और उपलब्धता
BSNL का 4G SIM देश के ज्यादातर शहरों और कस्बों में उपलब्ध है. कंपनी समय-समय पर कुछ खास प्रमोशनल कैम्पेन भी चलाती है, जिनमें ग्राहकों को फ्री SIM दिया जाता है. इसके अलावा BSNL के रिचार्ज प्लान बहुत किफायती हैं, जिनकी शुरुआत सिर्फ 107 रुपये से होती है. ग्राहक अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग वाले पैक भी चुन सकते हैं.

क्यों चुनें BSNL SIM Home Delivery?
BSNL भारत के सबसे भरोसेमंद टेलीकॉम नेटवर्क्स में से एक है. खासकर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में इसकी पहुंच बहुत अच्छी है. SIM की होम डिलीवरी से ग्राहकों को और भी आसानी हो गई है क्योंकि अब उन्हें लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है. इस सेवा से लोग बिना झंझट के तुरंत कनेक्ट रह सकते हैं.

Tags: BSNLbsnl simsim home delivery
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस
Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस
Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस
Jio, Airtel से हो गए हैं परेशान? आपके घर पर डिलीवर होगी BSNL की SIM, जानिए पूरा प्रोसेस