15+ एप्स, एक्स्ट्रा डाटा… कम कीमत में Jio का OTT प्लान! यहां जानें प्लान की सारी डिटेल्स

Jio 15 OTT Subscriptions: अब मोबाइल रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट तक सीमित नहीं रह गया है. यूजर्स ऐसे प्लान्स पसंद कर रहे हैं जिनमें डेटा के साथ एंटरटेनमेंट का भी पूरा पैकेज मिले. इसी ट्रेंड को देखते हुए Reliance Jio और Airtel जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स OTT बेनिफिट्स वाले खास प्लान्स लॉन्च कर रहे हैं. खासतौर पर फिल्में, वेब सीरीज और लाइव स्पोर्ट्स देखने वाले यूजर्स के बीच ऐसे प्लान्स की मांग तेजी से बढ़ रही है.

Jio का 200 रुपये वाला OTT प्लान

Reliance Jio का करीब 200 रुपये वाला डेटा ऐड-ऑन प्लान काफी चर्चा में है. यह एक डेटा ऐड-ऑन पैक है जिसमें यूजर्स को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. यह प्लान उन लोगों के लिए उपयोगी माना जा रहा है जिन्हें अपने बेस प्लान के अलावा अतिरिक्त इंटरनेट की जरूरत होती है.

इस प्लान के साथ मिलने वाले OTT फायदे इसकी सबसे बड़ी खासियत माने जा रहे हैं. डेटा के साथ यूजर्स को कई प्रीमियम एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी दिया जाता है.

Amazon Prime और YouTube Premium का फायदा

इस प्लान के जरिए यूजर्स को Amazon Prime Video का एक्सेस मिलता है, जिससे नई फिल्में, वेब सीरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखा जा सकता है. इसके अलावा YouTube Premium की सुविधा भी शामिल है. YouTube Premium की मदद से यूजर्स बिना विज्ञापन वीडियो देख सकते हैं. साथ ही बैकग्राउंड प्ले और ऑफलाइन डाउनलोड जैसे फीचर्स का फायदा भी मिलता है. यही वजह है कि यह प्लान एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले यूजर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

15 से ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस

कंपनी के मुताबिक इस प्लान में 15 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस शामिल किया गया है. इसके साथ यूजर्स को MyJio ऐप के जरिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन कूपन भी मिलता है. इससे क्रिकेट मैच, लाइव स्पोर्ट्स, लेटेस्ट वेब सीरीज और नई फिल्मों का आनंद लिया जा सकता है. ऐसे यूजर्स जो अलग-अलग OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, उनके लिए यह प्लान किफायती विकल्प माना जा रहा है.

रिचार्ज से पहले जान लें जरूरी बातें

चूंकि यह एक डेटा ऐड-ऑन पैक है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने के लिए नंबर पर पहले से एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है. अगर मुख्य प्लान की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो यह ऐड-ऑन भी काम करना बंद कर देगा. रिचार्ज के बाद सभी OTT बेनिफिट्स को MyJio ऐप के जरिए एक्टिव किया जा सकता है. इसलिए यूजर्स को रिचार्ज से पहले अपने मौजूदा प्लान की वैधता जरूर जांच लेनी चाहिए.

Airtel का फैमिली OTT पोस्टपेड प्लान

Airtel ने भी OTT और फैमिली यूजर्स को ध्यान में रखते हुए 699 रुपये का पोस्टपेड प्लान पेश किया है. इस प्लान में दो सिम कार्ड्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा की सुविधा मिलती है.

इसके अलावा यूजर्स को Amazon Prime Video का एक साल का सब्सक्रिप्शन और JioHotstar मोबाइल एक्सेस भी दिया जाता है. साथ ही रोजाना 100 SMS की सुविधा भी मिलती है.

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