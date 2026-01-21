लपक लो…! अब 7-सीटर SUV में मिलेगा ज्यादा लेग स्पेस, 2026 जीप मेरिडियन के फीचर्स जान फटी रह जाएंगी आंखें

2026 Jeep Meridian Launched: जीप लवर्स के लिए जीप इंडिया ने 2026 मॉडल की जीप मेरिडियन को लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया है, जो फैमिली के साथ सफर करने वालों के लिए फायदेमंद है. नए मॉडल में लिमिटेड और ओवरलैंड वेरिएंट में दूसरे रो की सीट को स्लाइड करने की सुविधा दी गई है, जिससे तीसरे रो में बैठने वालों को ज्यादा जगह और आराम मिलता है.

Jeep Meridian Price: कीमत और उपलब्धता

2026 जीप मेरिडियन की कीमत 30.01 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ये नई स्लाइडिंग सीट के साथ आने वाले वेरिएंट की शुरुआती कीमत है. वहीं, जीप मेरिडियन की पूरी रेंज 23.33 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ये SUV देशभर के जीप डीलरशिप पर उपलब्ध है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

दूसरे रो की स्लाइडिंग सीट क्या है खास

नए अपडेट में दूसरे रो की सीट को आगे-पीछे खिसकाया जा सकता है. 40/60 स्प्लिट सीट में ये करीब 140/130 मिमी तक स्लाइड हो सकती है. जरूरत पड़ने पर इससे तीसरे रो में बैठने वालों के लिए ज्यादा लेग स्पेस मिलती है.

इसके अलावा, अब दूसरे रो की सीट में 23 डिग्री का बैठने का एंगल और 12 डिग्री ज्यादा रीक्लाइन दिया गया है. तीसरे रो में चढ़ने-उतरने के लिए सीट आगे की ओर झुक जाती है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को आसानी होती है.

Jeep Meridian Design: डिजाइन और केबिन

2026 जीप मेरिडियन का बाहरी डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है. इसमें जीप की पहचान मानी जाने वाली सात स्लॉट वाली ग्रिल और एलईडी लाइट्स मिलती हैं. सड़क पर इसका लुक मजबूत और सधा हुआ नजर आता है.

अंदर की बात करें तो केबिन में सॉफ्ट टच मटीरियल और तीन रो की सही तरह से बनी सीटिंग मिलती है, जिससे सभी सीटों पर बैठने वालों को ठीक-ठाक आराम मिलता है.

Jeep Meridian Features: फीचर्स की जानकारी

इस SUV में पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम दिया गया है. आगे की सीटें पावर और वेंटिलेशन के साथ आती हैं. इसके अलावा कनेक्टेड कार से जुड़े कई फीचर्स भी मिलते हैं.

सेफ्टी पर खास ध्यान

जीप मेरिडियन में 70 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की सेफटी शामिल है. कुछ वेरिएंट में एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम (ADAS) भी मिलता है, जिसे भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

Jeep Meridian Engine: इंजन और माइलेज

2026 जीप मेरिडियन में 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है. ये इंजन 170 हॉर्सपावर और 350 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. इसमें सेलेक्ट-टेरेन 4×4 सिस्टम भी मिलता है. कंपनी के अनुसार, इसका माइलेज 16.25 किमी प्रति लीटर तक है.

कुल मिलाकर, 2026 जीप मेरिडियन में किया गया ये अपडेट उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो सात लोगों के साथ लंबी यात्रा करते हैं और तीसरे रो में भी ठीक-ठाक आराम चाहते हैं.