Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद

Jawa 42 vs Classic 350: जावा 42 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 दोनों ही रेट्रो स्टाइल बाइक्स हैं, लेकिन इनका अप्रोच अलग है. Jawa 42 ज्यादा मॉडर्न-रेट्रो लुक के साथ युवाओं को टारगेट करती है. इसमें स्पोर्टी ग्राफिक्स और सिंपल बॉडी डिजाइन मिलता है. वहीं Classic 350 पूरी तरह क्लासिक क्रूज़र स्टाइल में आती है, जिसमें क्रोम फिनिश, गोल हेडलैंप और ट्रेडिशनल बॉडी डिजाइन इसे रॉयल लुक देता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Jawa 42 में लगभग 294cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 26-27 PS की पावर देता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आती है, जिससे गियर शिफ्टिंग स्मूद और राइडिंग स्पोर्टी महसूस होती है. दूसरी ओर, Classic 350 में 349cc का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो लगभग 20 PS की पावर और मजबूत टॉर्क प्रदान करता है. इसका 5-स्पीड गियरबॉक्स आरामदायक और स्थिर क्रूज़िंग के लिए बेहतर माना जाता है.

माइलेज और मेंटेनेंस

दोनों बाइक्स लगभग 30–40 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती हैं, जो राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. Classic 350 का इंजन ज्यादा रिलैक्स्ड है, इसलिए लंबी दूरी पर बेहतर एवरेज दे सकता है. मेंटेनेंस के मामले में Royal Enfield का सर्विस नेटवर्क ज्यादा मजबूत माना जाता है, जबकि Jawa का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Classic 350 के टॉप वेरिएंट में LED लाइटिंग, डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपर नेविगेशन और USB चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Jawa 42 सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेसिक सेटअप के साथ आती है, जो इसके क्लासिक लुक को बनाए रखता है.

कम्फर्ट और राइड क्वालिटी

Classic 350 लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा आरामदायक मानी जाती है, क्योंकि इसकी सीटिंग पोजिशन और सस्पेंशन सेटअप रिलैक्स्ड है. Jawa 42 हल्की और फुर्तीली है, जिससे शहर के ट्रैफिक में चलाना आसान होता है और तेज एक्सीलरेशन मिलता है.

कौन-सी है ज्यादा बेहतर?

अगर आप मॉडर्न परफॉर्मेंस, हल्की बाइक और स्पोर्टी फील चाहते हैं तो Jawa 42 बेहतर विकल्प हो सकती है. लेकिन अगर आपका झुकाव क्लासिक लुक, मजबूत ब्रांड वैल्यू और आरामदायक क्रूज़िंग की तरफ है, तो Classic 350 एक शानदार और भरोसेमंद चुनाव साबित होती है.

