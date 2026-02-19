Home > टेक - ऑटो > Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद

Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद

Jawa vs Royal Enfield: दोनों बाइक्स लगभग 30–40 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती हैं, जो राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. Classic 350 का इंजन ज्यादा रिलैक्स्ड है, इसलिए लंबी दूरी पर बेहतर एवरेज दे सकता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 19, 2026 5:00:11 PM IST

जावा 42 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350
जावा 42 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350


Jawa 42 vs Classic 350: जावा 42 और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 दोनों ही रेट्रो स्टाइल बाइक्स हैं, लेकिन इनका अप्रोच अलग है. Jawa 42 ज्यादा मॉडर्न-रेट्रो लुक के साथ युवाओं को टारगेट करती है. इसमें स्पोर्टी ग्राफिक्स और सिंपल बॉडी डिजाइन मिलता है. वहीं Classic 350 पूरी तरह क्लासिक क्रूज़र स्टाइल में आती है, जिसमें क्रोम फिनिश, गोल हेडलैंप और ट्रेडिशनल बॉडी डिजाइन इसे रॉयल लुक देता है.

You Might Be Interested In

इंजन और परफॉर्मेंस

Jawa 42 में लगभग 294cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो करीब 26-27 PS की पावर देता है. यह 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ आती है, जिससे गियर शिफ्टिंग स्मूद और राइडिंग स्पोर्टी महसूस होती है. दूसरी ओर, Classic 350 में 349cc का एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो लगभग 20 PS की पावर और मजबूत टॉर्क प्रदान करता है. इसका 5-स्पीड गियरबॉक्स आरामदायक और स्थिर क्रूज़िंग के लिए बेहतर माना जाता है.

माइलेज और मेंटेनेंस

दोनों बाइक्स लगभग 30–40 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती हैं, जो राइडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है. Classic 350 का इंजन ज्यादा रिलैक्स्ड है, इसलिए लंबी दूरी पर बेहतर एवरेज दे सकता है. मेंटेनेंस के मामले में Royal Enfield का सर्विस नेटवर्क ज्यादा मजबूत माना जाता है, जबकि Jawa का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है.

You Might Be Interested In

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Classic 350 के टॉप वेरिएंट में LED लाइटिंग, डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रिपर नेविगेशन और USB चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Jawa 42 सिंपल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेसिक सेटअप के साथ आती है, जो इसके क्लासिक लुक को बनाए रखता है.

कम्फर्ट और राइड क्वालिटी

Classic 350 लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा आरामदायक मानी जाती है, क्योंकि इसकी सीटिंग पोजिशन और सस्पेंशन सेटअप रिलैक्स्ड है. Jawa 42 हल्की और फुर्तीली है, जिससे शहर के ट्रैफिक में चलाना आसान होता है और तेज एक्सीलरेशन मिलता है.

कौन-सी है ज्यादा बेहतर? 

अगर आप मॉडर्न परफॉर्मेंस, हल्की बाइक और स्पोर्टी फील चाहते हैं तो Jawa 42 बेहतर विकल्प हो सकती है. लेकिन अगर आपका झुकाव क्लासिक लुक, मजबूत ब्रांड वैल्यू और आरामदायक क्रूज़िंग की तरफ है, तो Classic 350 एक शानदार और भरोसेमंद चुनाव साबित होती है.

Apache RTX या Aprilia RS 457 कौन सी बाइक है ज्यादा अच्छी, किस पर इंवेस्ट करना बेहतर

You Might Be Interested In
Tags: Jawa 42 Hindi ReviewJawa 42 Price and MileageJawa 42 vs Classic 350Royal Enfield Classic 350 Comparison
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चूर-चूर हुआ ‘अनुपमा’ का घमंड, ये टीवी शो बना नंबर...

February 19, 2026

Skincare Tips: क्यों हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेग्स, क्या है...

February 19, 2026

खाली पेट बड़ी इलायची खाने के अनगिनत फायदे

February 18, 2026

आप भी बदलना चाहते हैं वोटर ID कार्ड में एड्रेस,...

February 18, 2026

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026
Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद
Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद
Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद
Jawa 42 vs Classic 350: पावर या रॉयल लुक? जानें किसे खरीदना रहेगा आपके लिए फायदेमंद