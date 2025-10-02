ऐसा शहर जहां लोग चलाते हैं सिर्फ 2 घंटे इंटरनेट! उसके बाद कर देते हैं लॉक; जानिए आखिर क्यों

जापान के नागोया के पास स्थित Toyoake शहर ने एक अनोखा कदम उठाया है. यहां की सिटी असेंबली ने एक नया कानून पास किया है, जिसके अनुसार लोग रोज सिर्फ 2 घंटे ही स्मार्टफोन, टैबलेट, गेम कंसोल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करें. यह नियम काम और पढ़ाई के समय को छोड़कर बाकी समय के लिए लागू होगा.

मेयर का कहना

Toyoake के मेयर मसाफ़ुमी कोउकी का कहना है कि लोग अपना दिन हमेशा मोबाइल देखते-देखते खत्म कर देते हैं, जो बहुत दुखद है. उनका उद्देश्य है कि लोग ज्यादा सोएं, परिवार के साथ समय बिताएं और डिजिटल डिवाइस से थोड़ा दूरी बनाएं. मेयर खुद भी स्क्रीन टाइम कम कर चुके हैं और अब पूरे मैच देखने की जगह केवल हाइलाइट्स देखते हैं.

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस नियम को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि यह बच्चों को स्क्रीन से दूर करने का अच्छा तरीका है. वहीं कुछ लोग इसे पर्सनल लाइफ में दखल मानते हैं. एक लोकल नेता मारीको फुजिए ने कहा कि “ये किसी का निजी मामला है” और बच्चों के अधिकारों को नजरअंदाज करता है.

जापान में स्क्रीन एडिक्शन की समस्या

जापान में युवाओं में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है. एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, जापानी छात्र रोजाना औसतन 5 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं. पहले भी 2020 में कागावा प्रांत ने वीडियो गेम खेलने पर सीमा तय की थी, लेकिन उस पर काफी विवाद हुआ था.

क्या होगा असर?

यह कानून बंधनकारी (compulsory) नहीं है, यानी इसे न मानने पर कोई सजा नहीं होगी. लेकिन यह लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि वे अपना कितना समय मोबाइल पर बर्बाद कर रहे हैं. मेयर चाहते हैं कि लोग ट्रेन में सफर करते समय बाहर के नजारे देखें, न कि सिर्फ मोबाइल स्क्रीन.