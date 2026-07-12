ना गिरने का डर, ना गर्मी का असर! itel के नए स्मार्टफोन की पहली झलक आई सामने, दमदार फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च

itel Zeno 100 Pro: Itel भारत में अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए दो नए स्मार्टफोन Zeno 100 Pro और Zeno 100 Lite लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. लॉन्च से पहले, Transsion Holdings की इस कंपनी ने खास माइक्रोसाइट्स के जरिए आने वाले हैंडसेट्स की झलक दिखानी शुरू कर दी है और उनके कुछ मुख्य फीचर्स का भी खुलासा किया है. उम्मीद है कि दोनों मॉडल मजबूती (ड्यूरेबिलिटी) पर खास जोर देंगे. Itel Zeno 100 Pro में हीट और ड्रॉप रेजिस्टेंस होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि Lite वैरिएंट में भी मिलिट्री-ग्रेड प्रोटेक्शन मिलने की बात कही जा रही है.

Itel Zeno 100 Pro और Zeno 100 Lite के फीचर्स (संभावित)

Amazon पर एक नए लैंडिंग पेज से कन्फर्म हुआ है कि Itel Zeno 100 Pro भारत में 16 जुलाई को लॉन्च होगा. कंपनी के अनुसार इस हैंडसेट की बनावट मजबूत (rugged build) है और इसे ऐसे यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो रोजाना के रफ इस्तेमाल को झेल सकने वाला भरोसेमंद फोन चाहते हैं. इसमें MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफ़िकेशन होने की पुष्टि की गई है. माइक्रोसाइट से यह भी कन्फर्म होता है कि आने वाला हैंडसेट हीट और ड्रॉप रेजिस्टेंस (गर्मी और गिरने से बचाव) की सुविधा देगा.

फोन के टीजर से ‘पॉइंट-एंड-टैप कंट्रोल कनेक्टिविटी’ फीचर का भी संकेत मिलता है, जिससे पता चलता है कि इसमें इंटीग्रेटेड IR ब्लास्टर हो सकता है. अगर यह सच है तो यूजर्स IR-कम्पैटिबल डिवाइस जैसे TV, AC और घर के दूसरे अप्लायंसेज को सीधे Itel स्मार्टफोन से कंट्रोल कर पाएंगे. टीजर इमेज में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी दिखता है हालांकि इसमें इस्तेमाल किए गए खास सेंसर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

इस बीच Itel Zeno 100 Lite की माइक्रोसाइट से इसके कई स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि हो गई है. आने वाले इस हैंडसेट में 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.6-इंच का HD+ डिस्प्ले होगा. यह भी कन्फर्म हो गया है कि डिवाइस में DTS-सपोर्टेड स्पीकर और MIL-STD मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन मिलेगा. Itel Zeno 100 Lite में 5,000mAh की बैटरी होगी. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इसके नाम में ‘Lite’ होने से संकेत मिलता है कि इसे ब्रांड की लाइनअप में Zeno 100 Pro से नीचे की कैटेगरी में रखा जा सकता है.

हालांकि Pro मॉडल के उलट, टीजर पेज पर बस इतना बताया गया है कि itel Zeno 100 Lite जल्द आ रहा है. इसकी लॉन्च की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है. हो सकता है कि यह नया हैंडसेट Pro मॉडल के साथ ही लॉन्च किया जाए. कीमत, चिपसेट, कैमरा स्पेसिफिकेशन और सॉफ़्टवेयर फ़ीचर जैसी और जानकारी लॉन्च के आस-पास सामने आने की उम्मीद है.