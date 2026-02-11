AI New Rules: Reels-Shorts बनाने से पहले पढ़ लें ये खबर, जरा सी चूक पड़ेगी भारी;  AI वीडियो पर आया नया नियम

IT Amendment Rules 2026: जहां एक तरफ AI लोगों को बड़ी सुविधा दे रही है तो कहीं न कहीं यही लोगों के लिए खतरा भी बन रही है. डीप फेक वीडियो, फोटो और ऑडियो ने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं. लेकिन अब भारत सरकार इसका भी एक बेहतरीन उपाय ले आई है. दरअसल, भारत सरकार ने डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT (MeitY) ने IT अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है, ये रूल खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड कंटेंट और डीपफेक वीडियो को रेगुलेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये नए नियम 20 फरवरी, 2026 से पूरे देश में लागू होंगे और सोशल मीडिया कंपनियों पर नजर रखेंगे साथ ही उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी।

3 घंटे में टेकडाउन टाइमलाइन

जानकारी के मुताबिक, गलत और भटकाने वाला AI कंटेंट तेजी से वायरल होकर समाज में भ्रम, तनाव और अपराध जैसी चीजों को पैदा करता है. जहां एक तरफ ये सुविधाजनक है वहीं दूसरी ओर काफी हानिकारक भी. इसी वजह से टेकडाउन टाइमलाइन को 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है, ताकि शुरुआती वायरल फेज में ही गलत सूचना को रोका जा सके.

अब AI कॉन्टेंट पर लेबलिंग

साथ ही आपको बता दें कि नए नियमों के तहत, सभी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह पक्का करना होगा कि AI से बने फोटो, वीडियो और ऑडियो पर साफ-साफ लेबल लगे हों। उन्हें ऐसे कंटेंट में परसिस्टेंट मेटाडेटा और यूनिक आइडेंटिफायर भी जोड़ने होंगे ताकि यह पता चल सके कि यह कहां से आया है और इसे किसने बनाया है। अब, जब कोई यूज़र कंटेंट अपलोड करेगा, तो प्लेटफ़ॉर्म को एक डिक्लेरेशन लेना होगा जिसमें यह कन्फर्म किया।

