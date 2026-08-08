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Fast Charger से नॉर्मल फोन चार्ज करना कितना सुरक्षित? कहीं बैटरी को धीरे-धीरे खराब तो नहीं कर रहा आपका चार्जर, जानें इसके नुकसान

कहीं ज्यादा पावर वाला चार्जर फोन की बैटरी को धीरे-धीरे खराब तो नहीं कर रहा? लेकिन, कई लोग इसके नुकसान को जानते हुए भी फोन को फास्ट चार्जर से ही चार्ज करते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इससे होने वाले कुछ नुकसान के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: August 8, 2026 3:32:06 PM IST

Fast Charger से नॉर्मल फोन चार्ज करना कितना सुरक्षित? कहीं बैटरी को धीरे-धीरे खराब तो नहीं कर रहा आपका चार्जर, जानें इसके नुकसान


Smartphone Charging Tips: आजकल लगभग हर स्मार्टफोन यूजर के पास किसी न किसी तरह का Fast Charger जरूर होता है. अक्सर लोग कहीं भी आने-जाने के लिए फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं. बाजार में आपको 18W, 25W, 33W से लेकर 100W और 120W तक के चार्जर आसानी से मिल सकते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर फोन सिर्फ सामान्य चार्जिंग सपोर्ट करता है और उसके पास ज्यादा पावर वाला Fast Charger है, तो क्या उससे फोन चार्ज करना सुरक्षित है?

कहीं ज्यादा पावर वाला चार्जर फोन की बैटरी को धीरे-धीरे खराब तो नहीं कर रहा? लेकिन, कई लोग इसके नुकसान को जानते हुए भी फोन को फास्ट चार्जर से ही चार्ज करते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं इससे होने वाले कुछ नुकसान के बारे में. 

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फास्ट चार्जर से चार्ज करना कितना सुरक्षित? 

अगर आप अपने नॉर्मल स्मार्टफोन को किसी फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो ऐसे में यह फोन की सेहत के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है. फोन को फास्ट चार्जर से चार्ज करना कई तरीकों से नुकसानदायक हो सकता है. इससे आपके फोन की बैटरी समय से पहले ही खराब हो सकती है साथ ही साथ बैटरी की क्षमता पर भी असर पड़ता है. फास्ट चार्जिंग के दौरान बैटरी में तेजी से हाई वोल्टेज करंट सप्लाई होता है, जिससे बैटरी के अंदर का तापमान बढ़ जाता है. अगर आप लगातार हाई स्पीड चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स पर पड़ सकता है और इसकी वजह से समय के साथ बैटरी की हेल्थ जल्दी खराब हो सकती है. 

फास्ट चार्जर से नॉर्मल स्मार्टफोन चार्ज करने के नुकसान 

अगर आप किसी नॉर्मल स्मार्टफोन को फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो ऐसे में फोन की पावर सप्लाई तेज हो सकती है और तापमान भी बढ़ सकता है. इससे बैटरी लाइफ कम हो जाने के साथ-साथ कई बार फोन में शॉर्ट सर्किट होने का भी जोखिम रहता है. इससे फोन पर दबाव पड़ता है, जिससे कई बार इंटरनेल पार्ट्स पर भी असर पड़ता है और धीरे-धीरे करके आपका फोन खराब होने लगता है.

Tags: smartphone charging tips
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