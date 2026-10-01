क्या iPhone खरीदने के बजाय Lease पर लेना सही? हर महीने कितनी देनी होगी रकम, क्या होगा प्रोसेस और किसके लिए रहेगा फायदेमंद

iphone lease: आज के समय में iPhone का एक अलग ही क्रेज देखने के लिए मिल रहा है. हाल ही में iphone 18 Pro Max और मुड़ने वाले आईफोन को लॉन्च किया गया है. हालांकि, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हर कोई इसे लेने के बारे में विचार भी नहीं कर सकता है. कई यूजर्स का मानना है कि इतना महंगा आईफोन लेकर कोई फायदे का सौदा नहीं होगा. ऐसी स्थिति में लोगों के मन में विचार आता है कि क्या हर महीने कोई फिक्स अमाउंट देकर आईफोन को इस्तेमाल किया जा सकता है.

ऐसे में लोगों के मनम में अक्सर यह विचार आता है कि क्या आईफोन को लीज पर लिया जा सकता है. हालांकि, अगर आप आईफोन को लीज पर लेते हैं तो ऐसे में उसपर पूरी तरह से आपका मालिकाना हक नहीं रहेगा. चलिए जानते हैं इसे लेने की प्रक्रिया के बारे में.

लीज पर फोन लेने का मतलब क्या है?

आईफोन को लीज पर लेने का मतलब आसान शब्दों में समझें तो आपको हर महीने एक तरह का किराया देना होगा, जिसके बाद आप अपने पास इसे रख सकते हैं. Apple Upgrade Program में Lease का समय पूरा होने के बाद फोन खरीदने का ऑप्शन मिलता है.यह प्रोग्राम ऐप्पल द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स आईफोन का मजा ले सकें. लीज चुनने का मतलब यह नहीं है कि फोन हमेशा के लिए Apple का ही रहेगा. इस फोन पर पूरी तरह से आपका मालिकाना हक नहीं रहेगा बल्कि, यह फोन ऐप्पल का ही रहेगा.

लीज पर कैसे मिलेगा iphone?