Car Summer Care Tips: क्या वाकई गर्मियों में नहीं करानी चाहिए कार की टंकी फुल? सुरक्षा के लिहाज से कितना सही

Side Effects of Full Car Tank: चिलचिलाती धूप और भीषम गर्मी न केवल इंसानों के लिए परेशानी का कारण बनती है बल्कि, वाहनों के लिए भी कई तरह की समस्या पैदा कर देती है. गर्मियों के दौरान कार में अक्सर ओवरहीटिंग के मामले सामने आते हैं. अक्सर तेज धूप का सीधा असर गाड़ियों के इंजन, टायर और बैटरी पर देखने के लिए मिलता है. आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी कार की टंकी फुल कराने के शौकीन होते हैं, लेकिन क्या वाकई इतना पेट्रोल भराना ठीक है? क्या गर्मियों में यह कार के लिए किसी समस्या का सबब तो नहीं बन जाएगा?

इन सभी सवालों के जवाब हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे. बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कि क्या गर्मियों में कार का फ्यूल फैलता है और कार की टंकी फुल कराना सुरक्षा के लिहाज से कितनी सी है.

गर्मियों में कार की टंकी फुल कराएं या नहीं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको गर्मियों के दौरान कार की टंकी को फुल कराने से बचना चाहिए. दरअसल, गर्मियों के मौसम में फ्यूल फैलने का खतरा बढ़ जाता है. कई बार कार की टंकी फुल होने से फ्यूल गर्म होकर फैलने के साथ ही साथ तेज धूप में कई बार भाप में भी बदलने लग जाता है. इसलिए आप जितना ज्यादा फ्यूल भरवाएंगे, पेट्रोल-डीजल फैलने का खतरा इतना ही ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए कोशिश करें कि टैंक को फुल कराने के बजाय आपको थोड़ा खाली जरूर रखना चाहिए.

क्या टैंक फुल कराने से आग लगने का खतरा बढ़ता है?

अक्सर लोगों के मन में यह भी सवाल रहता है कि अगर वे कार की टंकी फुल कराएंगे तो ऐसे में कार में आग लगने का जोखिम भी बढ़ जाएगा. देखा जाए तो अगर आप टैंक को जरूरत से ज्यादा फुल करा लें यानि इतना कि पेट्रोल नीचे गिरने लगे या फिर कार पर लग जाए तो इस स्थिति में आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है. लेकिन, सामान्य परिस्थितियों में यानि टैंक को थोड़ा खाली रखने से आपकी कार सुरक्षित रहेगी. लेकिन, एक्सपर्ट्स की मानें तो आपको टंकी को ओवरफिल कराने से जरूर बचना चाहिए.