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AC Using Tips: बारिश होने पर कार में AC चलाएं या नहीं? इस तरह करें तापमान सेट, विंडशील्ड पर नहीं जमेगी धुंध

कई लोग यह सोचकर बारिश के दौरान AC बंद कर देते हैं कि मौसम पहले से ठंडा है, इसलिए एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है. अगर AC का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो विंडशील्ड पर धुंध जमने की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 17, 2026 9:18:33 PM IST

AC Using Tips: बारिश होने पर कार में AC चलाएं या नहीं? इस तरह करें तापमान सेट, विंडशील्ड पर नहीं जमेगी धुंध


Car AC setting during rain: मानसून का मौसम जहां, गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं वाहन चालकों के लिए कई नई चुनौतियां भी खड़ी कर देता है. बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं ऐसी स्थिति में विजिबिलिटी कम हो जाती है और कार के शीशों पर धुंध जमने लग जाती है. खासकर जब बाहर का तापमान और कार के अंदर का तापमान अलग-अलग होता है, तो विंडशील्ड और खिड़कियों पर फॉगिंग होने लगती है. इससे ड्राइवर का सड़क साफ देख पाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. इस स्थिति में कई बार एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए ऐसे में ऐसी का इस्तेमाल ठीक तरीके से करना चाहिए.

कई लोग यह सोचकर बारिश के दौरान AC बंद कर देते हैं कि मौसम पहले से ठंडा है, इसलिए एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है. अगर AC का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो विंडशील्ड पर धुंध जमने की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है. चलिए जानते हैं इसके बारे में. 

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क्या बारिश में AC चलाना चाहिए?

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि बारिश के मौसम में ऐसी चलाना चाहिए या नहीं. देखा जाए तो बारिश के दौरान कार का AC चलाना फायदेमंद माना जाता है. AC हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को कम करता है, जिससे शीशों पर धुंध बनने की संभावना घट जाती है. इसलिए अगर आप बारिश के दौरान ऐसी चलाते हैं तो ऐसे में विंडशील्ड पर धुंध बनने की आशंका कम हो जाती है. इसके अलावा केबिन के अंदर का वातावरण भी अधिक आरामदायक बना रहता है. इसलिए ऐसे में आप ऐसी चला सकते हैं. 

बारिश में कैसे करें AC का इस्तेमाल

बारशि के मौसम में कई बार धुंध अंदर आ जाती है तो ऐसे में अगर आप कांच को पोछते हैं तो उस पर पानी के दाग भी दिखने लगते हैं. इसको आप सिर्फ 1 मिनट और 1 बटन दबा कर सॉल्व कर सकते हैं. जब भी आपकी कार में धुंध आए तो आप एसी को ऑन करें और कुछ देर के लिए उसके वेंट्स को खिड़की की तरफ मोड़ दें. एसी की ड्राई और ठंडी हवा खिड़की पर मौजूद धुंध को एक मिनट में साफ कर देगी. ऐसा करने से विंडशील्ड पर धुंध नहीं जमती है. 

Tags: Car AC setting
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