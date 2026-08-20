Antivirus: क्या फोन के लिए एंटीवायरस खरीदना पैसों की बर्बादी है? कैसे करता है काम, आपके लिए रहेगा कितना किफायती

Antivirus For Smartphones: आज के समय में स्मार्टफोन का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो होता है कि ऐसे में फोन का हैंग होना लाजमी है. अगर आपके फोन की स्टोरेज भी भर गई है तो ऐसे में कई बार हो सकता है कि आपका फोन स्लो हो जाए. ऐसे में फोन की सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ी है. इंटरनेट पर मौजूद वायरस, फर्जी ऐप्स के साथ-साथ खतरनाक लिंक और स्कैम और डेटा चोरी जैसी समस्याओं के कारण कई लोग अपने स्मार्टफोन में एंटीवायरस ऐप या पेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं.

फोन में इसका इस्तेमाल करना कितना सही और किफायती रहेगा. खासकर Android और iPhone जैसे लेटेस्ट स्मार्टफोन पहले से ही कई सेफ्टी फीचर्स के साथ आते हैं. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

क्या वाकई फोन में एंटीवायरस की होती है जरूरत?

देखा जाए तो आजकल के सामान्य स्मार्टफोन्स में भी कई सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं. गूगल का अपना सुरक्षा कवच Google Play Protect आपके स्मार्टफोन में 24 घंटे एक्टिवेट रहता है. यह टूल न सिर्फ Google Play Store से डाउनलोड होने वाले एप्स को अच्छी तरह से स्कैन करता है, बल्कि आपके स्मार्टफोन को किसी भी तरह के संध को लगने से बचाता है. यह फीचर फोन में मौजूद ऐप्स कपर कड़ी नजर रखता है ताकि किसी भी तरह का एंटीवायरस फोन में न जा सके. अगर आप समय-समय पर अपने स्मार्टफोन को अपडेट करते हैं तो ऐसे में आपको एंटीवायरस खरीदने की बिलकुल जरूरत नहीं है.

एंटीवायरस फोन में कैसे काम करता है?