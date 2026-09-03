iQOO Z11 Lite vs Samsung Galaxy A17 5G: Flipkart Big Billion Days 2026 सेल में कौन सा स्मार्टफोन लें? कैमरे में क्या रहेगा बेस्ट

iQOO Z11 Lite vs Samsung Galaxy A17 5G: इस महीने यानि सितंबर में Flipkart Big Billion Days Sale 2026 आने वाली है. बहुत से यूजर इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर कौन सा स्मार्टफोन लेना उनके लिए ज्यादा सही रहेगा. हालांकि, बहुत से फोन पर एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है. अगर आप भी इस सेल में कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में iQOO Z11 Lite vs Samsung Galaxy A17 5G में से किसी को ले सकते हैं.

दोनों ही फोन फीचर्स और परफॉर्मेंस में काफी बेहतरीन माने जाते है. आखिर इन दोनों फोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है और किसमें ज्यादा दमदार फीचर्स मिलेंगे. चलिए आपको दोनों फोन्स के बीच के कुछ अंतर के बारे में समझाते हैं.

iQOO Z11 vs Samsung Galaxy A17 5G फीचर्स में अंतर

iQOO Z11 Lite में आपको 6.74 इंच की 120Hz डिस्प्ले मिलने के साथ ही MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का भी फीचर मिल सकता है. माना जा रहा है कि इस फोन में 44W फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है, जोकि इस सेगमेंट में काफी बेहतरीन साबित हो सकती है. वहीं, बात करें अगर Samsung Galaxy A17 5G की तो इसमें आपको Exynos 1330 और मल्टीटेक डायमेंसिटी 6080/6100 की चिपसेट दी जाती है. इसके अलावा फोन में 6.70 इंच की डिस्प्ले भी मिल जाती है. दोनों ही फोन्स फीचर्स के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं.

कैमरा में कौन रहेगा ज्यादा दमदार?