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iQOO Z11 Lite vs iQOO 16: कौन सा स्मार्टफोन लेना रहेगा सही? बजट में क्या बैठेगा फिट, जानें दोनों में अंतर

हालांकि, दोनों ही स्मार्टफोन्स अभी तक भारतीय टेक बाजार में लॉन्च नहीं हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्दी ही इन्हें लॉन्च किया जा सकता है. चलिए दोनों के फीचर्स और कैमरा आदि के अंतर के बारे में जानते हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 8, 2026 3:03:15 PM IST

iQOO Z11 Lite vs iQOO 16: कौन सा स्मार्टफोन लेना रहेगा सही? बजट में क्या बैठेगा फिट, जानें दोनों में अंतर


iQOO Z11 Lite vs iQOO 16: आज के समय में स्मार्टफोन खरीदना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. अब मार्केट में ऐसे कई दमदार स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, जो आपको कम बजट में भी बेहतरीन फीचर्स और एक अच्छा कैमरा मिल जाता है. कुछ लोग ऐसी डिवाइस की तलाश में रहते हैं, जिसकी बैटरी लंबे समय तक चले और जो कई सालों तक बेहतर प्रदर्शन दे सके. अगर आप भी ऐसा ही कोई स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में iQOO Z11 Lite vs iQOO 16 में से किसी भी फोन को ले सकते हैं. दोनों ही स्मार्टफोन्स फीचर्स और कैमरा के मामले में काफी दमदार हो सकते हैं.

हालांकि, दोनों ही स्मार्टफोन्स अभी तक भारतीय टेक बाजार में लॉन्च नहीं हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्दी ही इन्हें लॉन्च किया जा सकता है. चलिए दोनों के फीचर्स और कैमरा आदि के अंतर के बारे में जानते हैं. 

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फीचर्स में क्या है अंतर? 

iQOO Z11 Lite में आपको 6.74 इंच की 120Hz डिस्प्ले मिलने के साथ ही MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट का भी फीचर मिल सकता है. माना जा रहा है कि इस फोन में 44W फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है, जोकि इस सेगमेंट में काफी बेहतरीन साबित हो सकती है. वहीं, दूसरी तरफ iQOO 16 में 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले दी जाती है, जिसमें ultra-high 165Hz रिफ्रेश रेट और Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro चिपसेट भी दिया जाता है. इस फोन में आपको 8,500mAh से 9,000mAh की दमदार बैटरी भी दी जा सकती है. 

किसमें मिलेगा ज्यादा बेहतर कैमरा? 

कैमरा की बात की जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में कैमरा काफी बेहतरीन दिया जाता है. iQOO Z11 Lite में आपको 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया जाता है. वहीं, इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो iQOO 16 में ट्रिपल लेंस सेटअप दिया जाता है. इस फोन में 50MP प्राइमरी सेंसर और 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस दिया जाता है इसके साथ ही साथ इसमें 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलिफोटो कैमरा दिया जाता है.

Tags: iQOO Z11 Lite
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