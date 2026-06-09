कब खत्म होती है iPhone की असली लाइफ? क्या वाकई होती है कोई Expiry Date, जानें कितने साल तक कर सकते हैं इस्तेमाल

iphone expiry date: स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर ऑफिस के काम, सोशल मीडिया और फोटोग्राफी करने के लिए भी हम स्मार्टफोन पर निर्भर हैं. आज के समय में लोगों को महंगे और लग्जरी स्मार्टफोन लेने का भी शौक रहता है, जिसके चलते ज्यादातर लोग ऐप्पल आईफोन को पसंद करते हैं. लेकिन, जब बात Apple iPhone की आती है, तो लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या iPhone की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? आखिर एक iPhone कितने साल तक सही तरीके से काम कर सकता है जैसे एक सामान्य आईफोन करता है.

लेकिन, यह बात सही है कि आईफोन को इस्तेमाल करने की भी एक अवधि होती है. इसलिए अगर आप आईफोन लेने जा रहे हैं तो ऐसे में यह जरूरी है कि उसकी असली लाइफ के बारे में पता कर लें. चलिए जानते हैं आखिर आईफोन की कितनी लाइफ होती है.

क्या iPhone की होती है एक्सपायरी डेट?

जानकारों की मानें तो Apple अपने iPhone के लिए कोई आधिकारिक एक्सपायरी डेट नहीं बताता है. हालांकि कंपनी हर मॉडल को एक तय समय सीमा तक ही सॉफ्टवेयर और सुरक्षा अपडेट देती है. जब किसी iPhone को अपडेट मिलना बंद हो जाता है, तब उसकी परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होने लगती है. आमतौर पर देखा जाए तो iPhone को लॉन्च होने के बाद लगभग 5 से 7 साल तक iOS अपडेट मिलते हैं. इसके बाद ऐप्पल द्वारा कोई भी सॉफ्टवेर अपडेट नहीं दिया जाता है, जिससे आपका आईफोन कार्यक्षमता से कम काम करना शुरु कर देता है. इसलिए आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि एक आईफोन को आप 5 से 6 या कुछ मामलों में 7 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

iPhone की लाइफ बढ़ाने के आसान तरीके

अगर आप अपने iPhone को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको समय-समय पर iOS अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए. इसके अलावा आपको आईफोन की स्टोरेज को बचाकर रखना चाहिए. इसके लिए आपको अपने फोन को गिरने और पानी से बचाकर रखना चाहिए. इसके लिए आपको आईफोन को अपने ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए ताकि बैटरी खराब होने से बचाया जा सके.