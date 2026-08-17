Home > टेक - ऑटो > iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला

iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला

इसके अलावा ग्राहक को उसके पैसे लौटाने और मानसिक समस्या की भरपाई करने का आदेश दिया है. यह कदम ग्राहक के लगातार सर्विस सेंटर के खिलाफ कदम उठाने के बाद लिया गया है. अब कंपनी को ग्राहक की भरपाई करनी होगी.

By: Kunal Mishra | Last Updated: August 17, 2026 2:51:38 PM IST

iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला


Apple India Consumer Court Case: ऐप्पल को लेकर अक्सर लोगों को काफी क्रेज रहता है. लेकिन, समस्या केवल आम स्मार्टफोन्स में ही नहीं आती है बल्कि, आईफोन में भी आ सकती है. ऐसा ही ममला हरियाणा के रोहतक से सामने आया है, जहां iPhone 15 जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच चुका है. इसके बाद फैसला ग्राहक के पक्ष में आया है. आयोग ने Apple India की दलीलों को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण खारिज किया है.
इसके अलावा ग्राहक को उसके पैसे लौटाने और मानसिक समस्या की भरपाई करने का आदेश दिया है. यह कदम ग्राहक के लगातार सर्विस सेंटर के खिलाफ कदम उठाने के बाद लिया गया है. अब कंपनी को ग्राहक की भरपाई करनी होगी. 

क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला रोहतक के अधिवक्ता राजबीर फोगाट का है. उन्होंने जनवरी 2024 में 64,999 रूपये में iPhone 15 खरीदा था. फोन को इस्तेमाल करने के दौरान उन्हें अलग-अलग तरह ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. फोन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में समस्या आने के साथ ही मोबाइल नेटवर्क भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था.
ग्राहक ने समस्या का समाधान कराने के लिए Apple के आधिकारिक सर्विस सेंटर से संपर्क किया और अपना आईफोन वहीं दिखाया. शिकायतकर्ता के मुताबिक, सर्विस सेंटर जाने के बाद फोन की सेटिंग बदली गई और अपडेट कराया गया, लेकिन इसके बाद भी फोन में कोई सुधार नहीं हुआ. 

कंपनी को चुकानी होगी 45,500 की कीमत 

ग्राहक ने आईफोन 15 को 64,999 में खरीदा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक कंपनी को 45,500 रुपये की ही कीमत चुकानी होगी. फोन के इस्तेमाल और कीमत में आई कमी को देखते हुए 30 प्रतिशत Depreciation काटने का फैसला किया गया है. वहीं, कंपनी का कहना था कि डिवाइस में अनधिकृत बदलाव किए गए थे और इसी वजह से वारंटी का लाभ नहीं दिया जा सकता था.

Tags: Apple India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला
iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला
iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला
iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला