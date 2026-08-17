iPhone 15 पर Apple को लगा बड़ा झटका! ओवरहीट करने पर ग्राहक को मिलेंगे 45,500 रुपये, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Apple India Consumer Court Case: ऐप्पल को लेकर अक्सर लोगों को काफी क्रेज रहता है. लेकिन, समस्या केवल आम स्मार्टफोन्स में ही नहीं आती है बल्कि, आईफोन में भी आ सकती है. ऐसा ही ममला हरियाणा के रोहतक से सामने आया है, जहां iPhone 15 जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच चुका है. इसके बाद फैसला ग्राहक के पक्ष में आया है. आयोग ने Apple India की दलीलों को पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण खारिज किया है.

इसके अलावा ग्राहक को उसके पैसे लौटाने और मानसिक समस्या की भरपाई करने का आदेश दिया है. यह कदम ग्राहक के लगातार सर्विस सेंटर के खिलाफ कदम उठाने के बाद लिया गया है. अब कंपनी को ग्राहक की भरपाई करनी होगी.

क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला रोहतक के अधिवक्ता राजबीर फोगाट का है. उन्होंने जनवरी 2024 में 64,999 रूपये में iPhone 15 खरीदा था. फोन को इस्तेमाल करने के दौरान उन्हें अलग-अलग तरह ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था. फोन में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में समस्या आने के साथ ही मोबाइल नेटवर्क भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था.

ग्राहक ने समस्या का समाधान कराने के लिए Apple के आधिकारिक सर्विस सेंटर से संपर्क किया और अपना आईफोन वहीं दिखाया. शिकायतकर्ता के मुताबिक, सर्विस सेंटर जाने के बाद फोन की सेटिंग बदली गई और अपडेट कराया गया, लेकिन इसके बाद भी फोन में कोई सुधार नहीं हुआ.

कंपनी को चुकानी होगी 45,500 की कीमत