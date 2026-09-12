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“किडनी का रेट कम iPhone Duo का ज्यादा”, सोशल मीडिया पर आई मीम की बाढ़, तरह-तरह के मजाक कर रहे यूजर्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह-तरह के मीम्स और मजेदार पोस्ट वायरल होने लगे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि पहले तो आईफोन लेने के लिए एक ही किडनी बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब दोनों बेचने के बाद भी iPhone Duo को लेना मुश्किल है. चलिए पढ़ते हैं ऐसे कुछ मीम्स.

By: Kunal Mishra | Last Updated: September 12, 2026 3:28:47 PM IST

“किडनी का रेट कम iPhone Duo का ज्यादा”, सोशल मीडिया पर आई मीम की बाढ़, तरह-तरह के मजाक कर रहे यूजर्स


iPhone Duo Memes: Apple के नए लॉन्च हुए मुड़ने वाले iPhone Duo के लॉन्च के साथ ही सोशल मीडिया पर केवल इसके फीचर्स और डिजाइन की चर्चा नहीं हो रही, बल्कि इसकी कीमत को लेकर भी यूजर्स जमकर मजाक बना रहे हैं. इस फोन की कीमत कंपनी द्वारा इतनी ज्यादा रखी गई है कि लोग फोन से बाइक, कार और विदेशी टूर की तुलना इससे कर रहे हैं. सबकी तुलना करने के बाद भी यह फोन ज्यादा महंगा पड़ रहा है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तरह-तरह के मीम्स और मजेदार पोस्ट वायरल होने लगे हैं. कई यूजर्स कह रहे हैं कि पहले तो आईफोन लेने के लिए एक ही किडनी बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब दोनों बेचने के बाद भी iPhone Duo को लेना मुश्किल है. चलिए पढ़ते हैं ऐसे कुछ मीम्स. 
iphone duo memes

किडनी बेचकर भी नहीं आएगा iPhone Duo 

iPhone Duo की शुरुआती कीमत लगभग 3 लाख रुपये से है और इसका 2TB स्टोरेज वाला फोन 4.5 लाख रुपये तक की कीमत तक पहुंचता है. इसे लेकर यूजर्स काफी मजाक बना रहे हैं. एक यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि इस फोन को iPhone Duo इसलिए बोला जाता है क्योंकि, इस फोन को लेने के लिए आपको अपनी किडनी के साथ-साथ लिवर भी बेचना पड़ता है. 
इसके अलावा भी कई यूजर्स कह रहे हैं कि iPhone Duo को अगर खरीदने जाएं तो वे किडनी बेचकर भी इसे नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि, यह फोन दोनों किडनियों की कीमत से भी ज्यादा का होगा. बल्कि, कुछ यूजर्स तो रील बनाकर उसमें अपनी किडनी वाली जगह पर पट्टी बांध रहे हैं और हाथ में आईफोन ले रखा है. 
memes on iphone duo

यूजर्स कार और बाइक लेने की भी दे रहे हैं सलाह 

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि iPhone Duo की कीमत इतनी है कि इस प्राइज में आप टाटा टियागो, रेनॉल्ट क्विड और मारुति S- Presso जैसी कारें घर ला सकते हैं. इससे कम की कीमत पर आपको इन कारों का बेस वैरिएंट मिल जाएगा. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि इस फोन की कीमत में आप बुलेट जैसी बाइक ला सकते हैं इसके बाद भी आपके पास एक अच्छा-खासा एंड्रॉयड फोन लाने के पैसे बचेंगे. हालांकि, फोन के लॉन्च होने के बाद लगातार इंफ्लुएंसर और ग्राहक ऐप्पल पर उसके महंगे प्राइज को लेकर तंज कस रहे हैं. 

Tags: iPhone duo memes
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